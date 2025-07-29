Женский забег и афтерпати! Узнали, что подготовили к 8-му «Международному Минскому триатлону»

1 августа в столице стартует ежегодный, уже восьмой по счету, «Международный Минский триатлон». Соревнования будут проходить два дня и, говорят, поразят массовости участников. Все подробности узнали у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – председатель Белорусской федерации триатлона Дмитрий Толкачев.

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона:

В этом году мы значительно выросли. Количество участников более чем на 50 % превышает прошлый год. И мы уже на сегодня имеем цифру 2 000. И еще фактически 5 дней активных регистраций может быть. Больше мужчин, хотя где-то четверть – женщины. Они преодолевают те же дистанции. Мы придумали тематический женский забег, в котором участвуют женщины. Лозунг такой: «5 километров для здоровья может каждая». 500 участников мы ожидаем на этой дистанции.

Юрий Царев, ведущий:

Что получает победитель? Дмитрий Толкачев:

У нас нет денежных призов. Но, как мы посчитали, призы от наших партнеров будут достаточно дорогостоящие. Общий призовой фонд составляет около 200 тысяч рублей. Участникам еще можно стать, но слотов все меньше и меньше. Буквально сегодня закончились слоты на самую нашу известную дистанцию «Половинка». Буквально единицы остались на две другие дистанции. Детские уже закончились. 30-40 слотов осталось на женский забег.