«Гор нет, а альпинизм – есть». Эксперты рассказали, как развивается этот вид спорта в Беларуси
8 августа отмечается Международный день альпинизма. В славной семье скалолазов белорусы далеко не на последнем месте. О достижениях, традициях и о передаче наследия мы поговорили с нашими гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания и протоиерей Сергий Лобода, настоятель Храма Воздвижения Креста Господня, руководитель православного военно-патриотического клуба «Пересвет», г. Могилев.
Александр Меженный, ведущий:
Есть какие-то определенные традиции, каким образом встречают альпинисты этот день?
Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания:
Лучшее, чем можно встретить праздник, это делами. Все в горах.
Александр Меженный:
Если мы говорим про наш белорусский альпинизм, чем сейчас живет альпинизм и насколько мы можем говорить, что знамя белорусского альпинизма поднято высоко?
Александр Годлевский:
Мы можем об этом говорить абсолютно уверенно. В 2025 году состоялась очередная конференция отчетно-выборная. С весны нынешнего года мы называемся Белорусской федерацией альпинизма и скалолазания. Скалолазание с 2020 года стало олимпийским видом спорта, то есть мы уже в олимпийской семье. В 2026 году в Италии впервые будут разыграны олимпийские награды по ски-альпинизму.
Александр Меженный:
Расскажите, пожалуйста, про ваш приход в альпинизм, когда это произошло, и что для вас горы?
Протоиерей Сергий Лобода, настоятель Храма Воздвижения Креста Господня, руководитель православного военно-патриотического клуба «Пересвет», г. Могилев:
Я молодой альпинист. Я всего лишь с 2015 года хожу по горам и хожу в горы. Совпало и желание, и возможности, и компания, и люди, которые вдохновляют. То есть мы же любым делом занимаемся благодаря каким-то учителям, наставникам. Вот так случилось, что в моей жизни появились люди, которые предложили: а давайте, батюшка, сходим в горы.
Александр Годлевский:
Девиз нашей федерации: гор нет, а альпинизм – есть. Поэтому основа развития альпинизма, конечно же, – это спортивное скалолазание. Вид спорта, которым можно заниматься в любое время года, в любую погоду. Для этого строятся специальные тренажеры, в первую очередь под крышей, не только на открытом воздухе. Таких тренажеров в стране более 40. Во всех этих тренажерах работают квалифицированные специалисты. Там можно получить знания.
Подробности в видео.