«Гор нет, а альпинизм – есть». Эксперты рассказали, как развивается этот вид спорта в Беларуси

8 августа отмечается Международный день альпинизма. В славной семье скалолазов белорусы далеко не на последнем месте. О достижениях, традициях и о передаче наследия мы поговорили с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания и протоиерей Сергий Лобода, настоятель Храма Воздвижения Креста Господня, руководитель православного военно-патриотического клуба «Пересвет», г. Могилев. Александр Меженный, ведущий:

Есть какие-то определенные традиции, каким образом встречают альпинисты этот день?

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания:

Лучшее, чем можно встретить праздник, это делами. Все в горах. Александр Меженный:

Если мы говорим про наш белорусский альпинизм, чем сейчас живет альпинизм и насколько мы можем говорить, что знамя белорусского альпинизма поднято высоко? Александр Годлевский:

Мы можем об этом говорить абсолютно уверенно. В 2025 году состоялась очередная конференция отчетно-выборная. С весны нынешнего года мы называемся Белорусской федерацией альпинизма и скалолазания. Скалолазание с 2020 года стало олимпийским видом спорта, то есть мы уже в олимпийской семье. В 2026 году в Италии впервые будут разыграны олимпийские награды по ски-альпинизму. Александр Меженный:

Расскажите, пожалуйста, про ваш приход в альпинизм, когда это произошло, и что для вас горы?