Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Ты знаешь, у меня ощущение такое, что Трамп говорит одно, на уме у него третье, а делает второе. Потому что, как ни крути, Трамп действительно ведет войну с глобалистами. Трамп, который пришел на вторую каденцию для того, чтобы каким-то образом изменить подходы вообще в политическом американском истеблишменте, начал войну именно с разведывательными специальными службами. Сейчас, как мы помним, он начинает каким-то образом реформу Национального разведывательного бюро. Он закрыл некоторые конкретные инструменты – кошельки глобалистов, например, тот же самый USAID. И, не стесняясь выражениях, он поливает грязью ту прессу, которую мы здесь привыкли называть цивилизованной. А если приглядеться по-настоящему, то это такой либеральный, конкретный орудийный залп из этой прессы исходит. Причем, если люди, которые до сих пор верят, что The New York Times и CNN – это абсолютно независимая пресса, просто посмотрите на то, что они тиражируют абсолютно одинаковые картинки.

И здесь немного надо тоже вспомнить эту историю о том, что европейские лидеры, как и прежний американский лидер Байден, это были люди, прежде всего назначенцы. История про то, что Байден не управлял американским государством, а управляла непонятная группа людей, которая вместо подписи Байдена ставила факсимиле, в том числе и на документы о помиловании, например, сына Байдена, ну, это уже как бы история во языцех. Самое главное, мне кажется, что Трамп действительно пытается вести себя как бизнесмен. Он, как ты говоришь, прагматик. Он сторонник «реалполитик». Он исходит из того, что нужно поступать так, как выгодно самой Америке. Да, Америке выгодно, чтобы Европа страдала. Да, Америке выгодно, чтобы Европа не покупала российский газ. Просто Европа сама на это согласна. Вот можешь себе представить такой разговор в Анкоридже, когда два лидера супердержав разговаривают? Сколько ты имеешь на Украине? 10 миллиардов? А давай договоримся так: ты будешь. Вот если ты каким-то образом поспособствуешь миру, будешь иметь 15 миллиардов на нашей с тобой честной торговле. Это же выгодно? И Дональд Фредович может сказать: абсолютно выгодно.

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