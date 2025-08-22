Казаков: именно через Президента, возможно, мир и будет достигнут

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Как бы ни поступал Президент Лукашенко, как бы мы ни оценивали его политику, самое главное – это то, что так и надо отстаивать интересы своего национального государства. Можно по-разному к нему относиться, но то, как Президент за национальные интересы… Вот знаешь, пророссийский, прозападный, проамериканский. Но по большому счету мы четко понимаем, что вот в тактическом участке нам вот эта вот вся история очень выгодна. Потому что именно через Президента Лукашенко, возможно, действительно мир и будет достигнут. Я почему-то в это верю. Потому что, как сегодня Президент сказал: именно опыт, этот опыт, который есть у него. И он точно так же сказал, что опыт такой же есть у президента России… А еще знаешь, вот хорошая такая фраза, которая очень редко сейчас встречается в мировой политике: «Он нормальный, адекватный мужик». Лукашенко оценку давал такую Владимиру Путину в разговоре с Трампом

Вот ты вообще представляешь, чтобы Макрон с Шольцем разговаривали и кого-то называли нормальным, адекватным мужиком?

Тут вопрос в том, что вообще вот это в принципе адекватная, нормальная, уж прости, такая мужицкая логика в хорошем смысле слова, которая должна присутствовать у человека, который занимает пронациональную позицию. Я решаю судьбу своего народа. Я делаю так, чтобы народу было хорошо. А уж для того, чтобы моему народу было хорошо, я буду хоть с чёртом лысым разговаривать.

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