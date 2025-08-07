В НОК чествовали призёров и победителей ЕЭОФ
Пять золотых, четыре серебряные и столько же бронзовых медалей завоевали юные белорусы на 18 летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Наша команда вошла в топ-12 сильнейших дружин из 49 стран континента.
Национальный олимпийский комитет Беларуси принимал активное участие в подготовке молодых атлетов и сегодня пришла пора поздравлений. Отрадно, что многие ребята не единожды поднимались на пьедестал. Двукратным победителем стал пловец Максим Малышко.
Он был недосягаем для конкурентов на дистанции 100 и 200 метров брассом. Представительница пулевой стрельбы Алина Нестерович добавила в медальную копилку золото и серебро, а также смогла завоевать персональную лицензию на четвертые Европейские игры. Памятные призы и сертификаты чемпионам и призерам вручил глава НОК Виктор Лукашенко и выразил надежду, что первые победы на международном форуме станут отправной точкой для дальнейших достижений.
Максим Малышко, двукратный победитель ЕЭОФ (Плавание):
Команда, которая со мной поехала, поддерживала меня каждый день, поддерживали ребята из других видов спорта. Самая главная моя цель – это участие на Олимпийских играх. Должна быть дисциплина, упорство, я думаю. Но поддержка тренера и желание победить.
Алина Нестерович, победитель ЕЭОФ (Пулевая стрельба):
Я хочу в историю войти. Мне кажется, олимпийская медаль уже в истории, а там я хочу сделать так, чтобы меня вообще не забывали. Установить, например, такой рекорд, который никто не побьет еще лет 10 в каждом упражнении, везде. Мечты мечтами, но надо для этого работать. И я тут для того, чтобы показывать себя и работать. Я уже от многого отказываюсь ради этого и иду к этой своей цели.
Грамоты и ценные подарки от Министерства спорта и туризма получил все те, кто привел молодых спортсменов к пьедесталам. Слова благодарности прозвучали в адрес тренерского штаба, врачей и обслуживающего персонала.