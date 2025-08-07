В НОК чествовали призёров и победителей ЕЭОФ

Пять золотых, четыре серебряные и столько же бронзовых медалей завоевали юные белорусы на 18 летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Наша команда вошла в топ-12 сильнейших дружин из 49 стран континента.

Национальный олимпийский комитет Беларуси принимал активное участие в подготовке молодых атлетов и сегодня пришла пора поздравлений. Отрадно, что многие ребята не единожды поднимались на пьедестал. Двукратным победителем стал пловец Максим Малышко.

Он был недосягаем для конкурентов на дистанции 100 и 200 метров брассом. Представительница пулевой стрельбы Алина Нестерович добавила в медальную копилку золото и серебро, а также смогла завоевать персональную лицензию на четвертые Европейские игры. Памятные призы и сертификаты чемпионам и призерам вручил глава НОК Виктор Лукашенко и выразил надежду, что первые победы на международном форуме станут отправной точкой для дальнейших достижений.

Максим Малышко, двукратный победитель ЕЭОФ (Плавание):

Команда, которая со мной поехала, поддерживала меня каждый день, поддерживали ребята из других видов спорта. Самая главная моя цель – это участие на Олимпийских играх. Должна быть дисциплина, упорство, я думаю. Но поддержка тренера и желание победить.