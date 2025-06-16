В Парламентском собрании Союзного государства будет создана комиссия по сохранению исторической памяти

Комиссия по сохранению и защите исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне будет создана в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили участники 68-й сессии, которая проходит 16 июня в Бресте.

В центре внимания участников встречи – реализация поручений лидеров союзного государства, прозвучавшие на международном форуме «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде. К слову, парламентарии рассмотрят возможность ежегодного проведения этого мероприятия. Ожидается также принятие заявления по вопросам защиты исторической правды о событиях 1941–1945 годов.

Российские парламентарии во главе с Вячеславом Володиным прибыли в город над Бугом 15 июня.