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В Парламентском собрании Союзного государства будет создана комиссия по сохранению исторической памяти

16 июня 2025 07:34
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Комиссия по сохранению и защите исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне будет создана в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили участники 68-й сессии, которая проходит 16 июня в Бресте.

В Парламентском собрании Союзного государства будет создана комиссия по сохранению исторической памяти-2

В центре внимания участников встречи – реализация поручений лидеров союзного государства, прозвучавшие на международном форуме «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде. К слову, парламентарии рассмотрят возможность ежегодного проведения этого мероприятия. Ожидается также принятие заявления по вопросам защиты исторической правды о событиях 1941–1945 годов.

Российские парламентарии во главе с Вячеславом Володиным прибыли в город над Бугом 15 июня.

# Беларусь-Россия # Союзное государство

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