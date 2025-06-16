Рачков: мы не позволим допустить фальсификацию истории Великой Отечественной войны

Международный форум «Великое наследие – общее будущее», который впервые прошел в Волгограде в апреле 2025 года с участием Президентов Беларуси и России, получил статус ежегодного. Планируется, что в 2026-м его примет Беларусь, точное место проведения обсуждается, а повестку определит значимая дата – 85-летие начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании 68-й сессии Парламентского собрания Союзного государства в Бресте. Место проведения выбрано неслучайно – легендарная непокоренная цитадель – символ общей памяти, объединяющая народы двух стран.

По поручению глав государств в Парламентском собрании Беларуси и России создана комиссия по сохранению и защите исторической памяти. Ее возглавят заместители председателя Союзного парламента Вадим Ипатов и Иван Мельников. Кроме законодателей, в состав комиссии войдут представители экспертного сообщества и молодежи. В качестве главной задачи определили консолидацию общественных и политических сил Союзного государства вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной, Второй мировой войне и подвигах советского народа.

Артем Туров, председатель комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Против России и Беларуси коллективным Западом развязана гибридная война, которая бьет по разным основаниям. Это и экономика, и политика и, конечно же, информационное давление. Мы видим с вами, что Запад, по факту, переписывает историю. Мы это видим в ряде, в том числе, бывших советских республик. Видим, в том числе, и чем это заканчивается, когда создается альтернативная реальность, как это произошло на территории бывшей Украины. И, конечно, нам, россиянам, белорусам, вместе необходимо отстаивать действительно ту историческую правду за то, что сражались наши деды, прадеды, отцы.

Сергей Рачков, председатель комиссии по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Наше большое тогда государство потеряло более 30 миллионов своих граждан и в России, и в Беларуси. Это мы очень хорошо помним, осознаем и не позволим допустить даже фальсификацию истории Великой Отечественной войны.