Белорусская делегация посетила открытие центра для детей с ограниченными возможностями в Уфе

Два города – одна душа. В Уфе продолжаются Дни Минска, 12 июня белорусская делегация присоединилась к праздничным мероприятиям, приуроченным к национальным праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт торжествам по традиции дали памятной церемонией. Председатель Мингорисполкома вместе с главой Башкортостана возложили цветы к памятникам поэту Шайхзаде Бабичу и национальному герою Салавату Юлаеву.

В столице Башкортостана 12 июня торжественно открыли центр для детей с ограниченными возможностями. Запись в книге почетных гостей оставил и Владимир Кухарев. В универсальном инклюзивном коворкинг-пространстве дети смогут получать знания, общаться со сверстниками и проходить реабилитацию. Здесь расположились творческие мастерские на любой вкус, например, по гончарному и швейному делу, проводится также адаптивная физкультура, занятия с психологами.

Добрые дела – основа жизни любого человека. И центр, даже подходя, видно, какой он красивый, как тут радостно. Для детей это новое общение.