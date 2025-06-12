Белорусская делегация посетила открытие центра для детей с ограниченными возможностями в Уфе
Два города – одна душа. В Уфе продолжаются Дни Минска, 12 июня белорусская делегация присоединилась к праздничным мероприятиям, приуроченным к национальным праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старт торжествам по традиции дали памятной церемонией. Председатель Мингорисполкома вместе с главой Башкортостана возложили цветы к памятникам поэту Шайхзаде Бабичу и национальному герою Салавату Юлаеву.
В столице Башкортостана 12 июня торжественно открыли центр для детей с ограниченными возможностями. Запись в книге почетных гостей оставил и Владимир Кухарев. В универсальном инклюзивном коворкинг-пространстве дети смогут получать знания, общаться со сверстниками и проходить реабилитацию. Здесь расположились творческие мастерские на любой вкус, например, по гончарному и швейному делу, проводится также адаптивная физкультура, занятия с психологами.
Добрые дела – основа жизни любого человека. И центр, даже подходя, видно, какой он красивый, как тут радостно. Для детей это новое общение.
Елена Сагадиева, педагог центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (Россия):
Это творческое пространство. Здесь из глины делаются разные вещи, начиная от небольших каких-то статуэточек, заканчивая серьезными вещами, которые на глиняном круге делаются. Оборудование, которое здесь есть, позволяет все это в последующем обжигать, потом выставлять на какие-то выставки.
Отметим, 12 июня в Уфе отмечают сразу три праздника – День города, День России и День рождения национального героя Башкортостана – Салавата Юлаева. Масштабные торжества развернулись на площадке возле главного спортивно-концертного комплекса. Здесь проходит гастрономический фестиваль, на котором можно попробовать блюда со всего мира. А заскучать не дадут выступления музыкальных и танцевальных коллективов.