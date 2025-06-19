Союзное государство является наиболее сложным образованием из всех интеграционных объединений – Глазьев

Внимание мировой бизнес-общественности приковано к Санкт-Петербургу. Там проходит 28-й Петербургский международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из крупнейших мировых площадок для обсуждения глобальных вызовов и новых моделей сотрудничества в условиях стремительно меняющегося мира. Свою надежность за четверть века подтвердил как в экономическом плане, так и политическом, Союз Беларуси и России. Перспективы Союзного строительства обсудили сегодня, 19 июня, на площадках Петербугского форума. Состоялся круглый стол на тему «Союзное государство: на рубеже эпох».

Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства:

Союзное государство является наиболее сложным и многогранным образованием из всех интеграционных объединений. Если скажем, Евразийский экономический союз имеет четко определенный функционал, все знают нормативную базу, она практически остается неизменной, все к этому привыкли, то Союзное государство – это постоянно развивающийся организм, где реализуются научно-технические программы, социальные проекты, расширяются кооперационные связи, формируются новые инструменты поддержки. Конкретными проектами союзные программы наполняют предприятия двух стран. Так, Белорусская цементная компания подписала ряд договоров о поставках продукции на сумму свыше 20 миллионов долларов. В планах – масштабный инвестиционный проект на территории Подмосковья.