Союзное государство является наиболее сложным образованием из всех интеграционных объединений – Глазьев

Внимание мировой бизнес-общественности приковано к Санкт-Петербургу. Там проходит 28-й Петербургский международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание мировой бизнес-общественности приковано к Санкт-Петербургу. Там проходит 28-й Петербургский международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одна из крупнейших мировых площадок для обсуждения глобальных вызовов и новых моделей сотрудничества в условиях стремительно меняющегося мира. Свою надежность за четверть века подтвердил как в экономическом плане, так и политическом, Союз Беларуси и России. Перспективы Союзного строительства обсудили сегодня, 19 июня, на площадках Петербугского форума. Состоялся круглый стол на тему «Союзное государство: на рубеже эпох».
Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства:
Союзное государство является наиболее сложным и многогранным образованием из всех интеграционных объединений. Если скажем, Евразийский экономический союз имеет четко определенный функционал, все знают нормативную базу, она практически остается неизменной, все к этому привыкли, то Союзное государство – это постоянно развивающийся организм, где реализуются научно-технические программы, социальные проекты, расширяются кооперационные связи, формируются новые инструменты поддержки.
Конкретными проектами союзные программы наполняют предприятия двух стран. Так, Белорусская цементная компания подписала ряд договоров о поставках продукции на сумму свыше 20 миллионов долларов. В планах – масштабный инвестиционный проект на территории Подмосковья.
Александр Довгало, генеральный директор УКХ «Белорусская цементная компания»:
Это поставка железобетонных изделий, поставка цементной продукции. А сегодня это подписание, старт инвестиционному проекту по созданию производственного логического комплекса Белорусской цементной компании. Это была достигнута договоренность между нашим Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко и губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым еще в 2023 году. Поэтому мы сейчас выходим на конкретные вещи, связанные с рабочим проектированием, которые мы планируем завершить уже в текущем году. И в начале следующего года выйти на строительную площадку с таким расчетом, чтобы во втором полугодии следующего года уже начать принимать цемент и пускать его в переработку.
Возглавляет белорусскую делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Александр Рогожник. На форуме работают министры экономики, связи и информатизации, энергетики, спорта и туризма, а также представители регионов. В целом, география участия – впечатляющая. В Санкт-Петербург прибыли свыше 20 тысяч представителей из 140 стран.