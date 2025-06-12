Как День России отпразднуют в Минске? Рассказываем, какие мероприятия запланированы

12 июня отмечается очень важный праздник – День России. Что эта дата значит для жителей стран-соседок и какие мероприятия, приуроченные к торжеству, проходят в столице? Об этом поговорили с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Пантелеева, заместитель начальника отдела организации мероприятий в Доме Москвы и Ирина Селезнева, директор филиала Российского государственного социального университета в Минске.
Александр Меженный, ведущий:
Какие мероприятия запланированы?
Светлана Пантелеева, заместитель начальника отдела организации мероприятий в Доме Москвы:
Дом Москвы, как всегда, готовится активно. Мы этот праздник отмечаем с самого дня основания Дома Москвы. Стараемся всегда сделать очень содержательную, разнообразную программу. В частности, у нас открываются два выставочных проекта. Первый проект называется «Россия глазами Паустовского». Такая выставка интересная, его фотографии сопровождаются отрывками из произведений. Второй проект называется «Русский код милосердия». Это о благотворителях русских. Выставка очень интересная. Там разнообразные экспонаты, начиная от картин на холстах и заканчивая копиями плакатов 1914-1916 годов. Открывать ее будут сегодня представители музеев Москвы и Брянска. Продлится это до 21 июня. Есть время посетить. Вход свободный, пожалуйста. Мы очень рады каждому гостю в Доме Москвы и очень вас ждем. Я думаю, что вам будет действительно интересно.
Подробности в видео.