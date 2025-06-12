Как День России отпразднуют в Минске? Рассказываем, какие мероприятия запланированы

Светлана Пантелеева, заместитель начальника отдела организации мероприятий в Доме Москвы:

Дом Москвы, как всегда, готовится активно. Мы этот праздник отмечаем с самого дня основания Дома Москвы. Стараемся всегда сделать очень содержательную, разнообразную программу. В частности, у нас открываются два выставочных проекта. Первый проект называется «Россия глазами Паустовского». Такая выставка интересная, его фотографии сопровождаются отрывками из произведений. Второй проект называется «Русский код милосердия». Это о благотворителях русских. Выставка очень интересная. Там разнообразные экспонаты, начиная от картин на холстах и заканчивая копиями плакатов 1914-1916 годов. Открывать ее будут сегодня представители музеев Москвы и Брянска. Продлится это до 21 июня. Есть время посетить. Вход свободный, пожалуйста. Мы очень рады каждому гостю в Доме Москвы и очень вас ждем. Я думаю, что вам будет действительно интересно.

Подробности в видео.