Прямой эфир

Как День России отпразднуют в Минске? Рассказываем, какие мероприятия запланированы

12 июня 2025 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

12 июня отмечается очень важный праздник – День России. Что эта дата значит для жителей стран-соседок и какие мероприятия, приуроченные к торжеству, проходят в столице? Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Пантелеева, заместитель начальника отдела организации мероприятий в Доме Москвы и Ирина Селезнева, директор филиала Российского государственного социального университета в Минске.

Александр Меженный, ведущий:
Какие мероприятия запланированы?

Как День России отпразднуют в Минске? Рассказываем, какие мероприятия запланированы-2

Светлана Пантелеева, заместитель начальника отдела организации мероприятий в Доме Москвы:
Дом Москвы, как всегда, готовится активно. Мы этот праздник отмечаем с самого дня основания Дома Москвы. Стараемся всегда сделать очень содержательную, разнообразную программу. В частности, у нас открываются два выставочных проекта. Первый проект называется «Россия глазами Паустовского». Такая выставка интересная, его фотографии сопровождаются отрывками из произведений. Второй проект называется «Русский код милосердия». Это о благотворителях русских. Выставка очень интересная. Там разнообразные экспонаты, начиная от картин на холстах и заканчивая копиями плакатов 1914-1916 годов. Открывать ее будут сегодня представители музеев Москвы и Брянска. Продлится это до 21 июня. Есть время посетить. Вход свободный, пожалуйста. Мы очень рады каждому гостю в Доме Москвы и очень вас ждем. Я думаю, что вам будет действительно интересно.

Подробности в видео.

# Праздничные даты # Союзное государство # Александра Каштанова # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь готова к активизации отношений с Филиппинами по многим направлениям
12 июня 2025 08:32

Лукашенко: Беларусь готова к активизации отношений с Филиппинами по многим направлениям

Имена лучших медиков страны объявят во Дворце Республики 12 июня
12 июня 2025 08:19

Имена лучших медиков страны объявят во Дворце Республики 12 июня

МЧС предупреждает о сильном ветре. Есть риск обрушения кровель зданий
12 июня 2025 07:57

МЧС предупреждает о сильном ветре. Есть риск обрушения кровель зданий