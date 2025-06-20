Бастрыкин вручил Лукашенко медаль в честь 80-летия Победы

Беларусь всегда была, есть и будет с Россией. Союзники могут рассчитывать на нас. Об этом заявил Президент нашей страны во время переговоров с председателем Следственного комитета России. Александр Бастрыкин прилетел в Минск для участия в международной конференции «Следственная деятельность: наука, образование и практика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней принимали участие представители Союзного государства, а также Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Следователи обменялись своим опытом в расследовании преступлений, определенными данными. Особое место отвели цифровой криминалистике.

Но прежде предметный разговор на высшем уровне о белорусско-российском сотрудничестве по линии СК. Наш Президент в этой связи констатировал: если бы с другими ведомствами России у нас были такие взаимоотношения, то у нас бы вообще не было проблем. Такие связи особенно важны в период, когда приходится противостоять угрозам, в том числе террористическим. Читайте здесь.

В графике гостя сегодня было и рабочее совещание по актуальным уголовным делам и обсуждение перспектив создания совместных следственных групп. Одна из таких продолжает работу по расследованию геноцида наших народов в годы Великой Отечественной войны. Благодаря поддержке белорусских специалистов и предоставленным архивным материалам в России уже вынесли 34 приговора. Александр Бастрыкин рассказал, что и впредь российская сторона настроена обмениваться с белорусами и данными, и технологиями по расследованию преступлений в различных сферах.