Путин рассказал о возможностях Беларуси и России в авиастроении

Присущая Беларуси щепетильность в том числе, а еще политическая воля нашего лидера и по-настоящему народное желание не разорвать братские узы с Россией (вспомните результаты референдума 1995-го) – все это было у истоков Союзного государства Беларуси и России. Тандем Минска и Москвы состоялся и политически, и экономически, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в период самого жесткого санкционного давления Запада и небывалой военной напряженности вдоль наших внешних границ мы демонстрируем эталонный уровень партнерства.

«Плечом к плечу», а порой и «спиной к спине» – таков наш совместный ответ на все современные вызовы в адрес Беларуси и России. Единый взгляд на мировые проблемы, глубокая экономическая интеграция, тренд на импортозамещение, а в оборонной сфере – единая группировка войск и общая концепция безопасности Союзного государства – вот наши безусловные преимущества.

Но есть ли у Минска и Москвы «план Б»? Как будут совместно действовать Беларусь и Россия в случае усиления санкционного или иного давления на Союзное государства? Этот вопрос Владимиру Путину от БелТА прозвучал в Санкт-Петербурге, где российский лидер пообщался с руководителями мировых информационных агентств.