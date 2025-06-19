Путин рассказал о возможностях Беларуси и России в авиастроении
Присущая Беларуси щепетильность в том числе, а еще политическая воля нашего лидера и по-настоящему народное желание не разорвать братские узы с Россией (вспомните результаты референдума 1995-го) – все это было у истоков Союзного государства Беларуси и России. Тандем Минска и Москвы состоялся и политически, и экономически, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в период самого жесткого санкционного давления Запада и небывалой военной напряженности вдоль наших внешних границ мы демонстрируем эталонный уровень партнерства.
«Плечом к плечу», а порой и «спиной к спине» – таков наш совместный ответ на все современные вызовы в адрес Беларуси и России. Единый взгляд на мировые проблемы, глубокая экономическая интеграция, тренд на импортозамещение, а в оборонной сфере – единая группировка войск и общая концепция безопасности Союзного государства – вот наши безусловные преимущества.
Но есть ли у Минска и Москвы «план Б»? Как будут совместно действовать Беларусь и Россия в случае усиления санкционного или иного давления на Союзное государства? Этот вопрос Владимиру Путину от БелТА прозвучал в Санкт-Петербурге, где российский лидер пообщался с руководителями мировых информационных агентств.
У нас все получится! Путин рассказал о плане «Б» у Беларуси и России в случае усиления санкционного давления.
Владимир Путин, президент России:
У нас есть возможность сотрудничества в авиастроении. Там где-то, может быть, небольшие скромные самолеты Беларусь может делать сама при нашей кооперации, а где-то участвовать в более глубокой кооперации по производству летательных аппаратов, финальная сборка которых будет происходить в России. В области сельхозтехники я уж не говорю, здесь все хорошо известно, и взаимная кооперация того, что собирается на территории России, я уже не помню, сколько процентов, но далеко за 50.