В Бресте состоится заседание сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Сохранить и защитить историческую память. В Бресте 16 июня состоится заседание сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты рассмотрят вопросы, связанные с реализацией поручений, данных Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в ходе проведения Международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее».

Напомним, форум прошел в конце апреля в Волгограде. На пленарном заседании наш Президент в своей речи расставил акценты и обозначил неоспоримые факты: сегодня мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее.

В город над Бугом российские парламентарии прибыли 15 июня. Работу начали с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Церемония прошла торжественно.