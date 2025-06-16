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В Бресте состоится заседание сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

16 июня 2025 06:16
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Сохранить и защитить историческую память. В Бресте 16 июня состоится заседание сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты рассмотрят вопросы, связанные с реализацией поручений, данных Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в ходе проведения Международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее».

В Бресте состоится заседание сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России-2

Напомним, форум прошел в конце апреля в Волгограде. На пленарном заседании наш Президент в своей речи расставил акценты и обозначил неоспоримые факты: сегодня мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее.

В город над Бугом российские парламентарии прибыли 15 июня. Работу начали с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Церемония прошла торжественно.

В Бресте состоится заседание сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России-4

Также спикеры Палаты представителей и Госдумы ознакомились с возможностями Республиканского центра патриотического воспитания молодежи – он расположен в Брестской крепости. На сегодняшнем заседании сессии планируется создание постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти, будет принято заявление по вопросам защиты исторической правды. Обсудят парламентарии и финансовые вопросы – это изменения в проекты декретов Высшего государственного совета Союзного государства, а также отчет Совета министров об исполнении бюджета за 2024 год.

# Беларусь-Россия # Союзное государство # Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

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