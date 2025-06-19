Это уникальный пример, как два государства выживают в условиях самых жёстких санкций – Рогожник

Союзная интеграция в центре внимания на Петербуржском международном экономическом форуме. Это одна из крупнейших мировых площадок для обсуждения глобальных вызовов и новых моделей сотрудничества в условиях стремительно меняющегося мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою надежность за четверть века подтвердил как в экономическом плане, так и политическом, Союз Беларуси и России. Перспективы Союзного строительства обсудили сегодня, 19 июня, на площадках Петербугского форума. Состоялся круглый стол на тему «Союзное государство: на рубеже эпох».

Союзное государство является наиболее сложным образованием из всех интеграционных объединений – Глазьев.

Конкретными шагами союзные программы наполняют предприятия двух стран. Сегодня здесь дан старт крупному инвестиционному проекту Белорусской цементной компании: поставлены подписи под договором о создании производственно-логистического хаба на территории Подмосковья. А накануне отечественный производитель строительных материалов заключил контракт на поставку продукции на сумму свыше 20 миллионов долларов. Беларусь и Россия будут дополнять друг друга в сфере микроэлектроники, развивается сотрудничество также в области транспорта и логистики.