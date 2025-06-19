У нас всё получится! Путин рассказал о плане «Б» у Беларуси и России в случае усиления санкционного давления

Экономика – это базис национальной безопасности. Белорусская делегация сегодня, 19 июня, продолжит работу в рамках Петербургского международного экономического форума. Масштабное мероприятие открылось в Северной столице России накануне. Уже подписаны первые соглашения о межрегиональном сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционной частью программы форума является встреча президента России с главами международных информагентств. В этом году участниками конференции стали руководители ТАСС, БЕЛТА, Associated Press, Reuters, Синьхуа.

Разговор прошел в формате «вопросы-ответы» и был посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики Российской Федерации, а также ключевым международным событиям. Отвечая на вопрос гендиректора БЕЛТА Ирины Акулович о наличии у Беларуси и России плана «Б» в случае усиления санкционного давления. Владимир Путин заявил, что у Союзного государства все получится.

Владимир Путин, президент России:

План «Б». Если что-то не получается, смотри план «А». У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг 50 миллиардов долларов. Это серьезная цифра. И рост продолжается. Он продолжается, в том числе за счет кооперации. Мы ищем возможности развития наших отношений в разных сферах, где раньше, может быть, и не сотрудничали. Или какое-то сотрудничество было еще со времен Советского Союза, в микроэлектронике, допустим. Ну, вот Лукашенко многие там ругали, подсмеивались над ним за то, что он сохраняет на кого-то советскую плановую систему и так далее. Во-первых, этого нет. А во-вторых, все-таки Александр Григорьевич сохранил некоторые отрасли, которые сейчас, особенно в условиях жестких санкций, оказались как никогда востребованы, в том числе предприятия в области микроэлектроники. Да, конечно, там нужно выходить на другие цифры, там многое нужно сделать, и все это в других странах делалось десятилетиями, но у нас есть возможность сделать хороший шаг, какой-то быстрый, мощный, большой шаг совместно.