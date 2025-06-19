Контракты на десятки миллионов долларов! О чём успели договориться на экономическом форуме в Питере?

О совместной стратегии в новом многополярном мире говорят участники Петербургского экономического форума, к слову, не раз ссылаясь на успешный и показательный пример союзного тандема Минска и Москвы. Дискуссионная площадка в Северной российской столице объединила тысячи политиков, топ-менеджеров, бизнесменов и экспертов из 140 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская делегация также работает на форуме. А это не только участие в дискуссиях, но и прекрасная возможность кулуарных переговоров с прицелом на будущие взаимовыгодные контракты. И это к вопросу бесперспективности западных санкций и возрастающей роли государств глобального Юга. Как Минск вписывается в этот мировой тренд? Репортаж с берегов Невы от Ольги Масловской.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге – площадка авторитетная. Знаковое в мире бизнеса событие проходит с 1997 года, а с 2006-го – под патронатом и при участии Президента России Владимира Путина. Место проведения – выставочный центр «Экспофорум» в 40 тысяч квадратных метров – немногим меньше Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Поэтому возможности у экспонентов колоссальны. И белорусская делегация не упускает возможности завязать новые контакты.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Мы сегодня уже провели переговоры с главой Республики Татарстан. Обсудили с ним ту дорожную карту, которая была совсем недавно подписана в ходе визита премьер-министра, уточнили ряд деталей. И эта дорожная карта уже предусматривает модернизацию трамвайного парка Татарстана, она предусматривает закупку пассажирской техники, автобусы, троллейбусы, это строительство бетонной дороги, ну и много-много других составляющих, которые по срокам к августу должны прийти к логическому завершению. Санкт-Петербург в дни международного экономического форума – это масштабная рекламная площадка. Возможность найти потенциальных инвесторов, обсудить новые контракты. Визитные карточки стран и регионов сразу цепляют внимание. По соседству – национальный колорит, идеи на грани фантастики и передовые технологии. На стенде Владимирской области искусная посуда в традиционной технике. Робот-манипулятор, созданный в Самаре, удивляет точностью движений. Новгородцы устроили фотозону с водопадом и короной Российской империи. Но все же здесь больше про реальный сектор экономики.

Михаил Сандалов, председатель Правительства Кировской области:

Разные направления, мы очень много разговариваем сейчас по совместному сотрудничеству в области станкостроения, сельского хозяйства, очень много отраслей, даже в косметике, в продовольствии, то есть у нас очень много направлений, по которым у нас идет сотрудничество. Есть дорожная карта, которую мы составили в начале этого года и утвердили, обновили с Беларусью, и мы четко двигаемся по этому плану. У российских регионов тесная связь с Беларусью. Мы торговые партнеры и надежные друзья. Делегация Гродненской области провела встречу с представителями Липецка и Красноярского края. Последний богат природными минералами и запасами дорогостоящих редких металлов, необходимых для микропроцессорной техники. Гродненская область может помочь Красноярскому краю в производстве сельхозпродукции и ее глубокой переработке.