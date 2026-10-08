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Новости по тегу #Совет Республики Национального Собрания Беларуси

Выездное заседание Президиума Совета Республики состоялось в Несвижском районе
08 октября 2026 11:05

Выездное заседание Президиума Совета Республики состоялось в Несвижском районе

Аквакультура и мелиорация земель. В Совета Республики одобрили 3 законопроекта
07 октября 2026 18:03

Аквакультура и мелиорация земель. В Совета Республики одобрили 3 законопроекта

Представители национальных собраний стран СНГ примут участие в масштабном семейном форуме в Полоцке
06 октября 2026 06:29

Представители национальных собраний стран СНГ примут участие в масштабном семейном форуме в Полоцке

Участники образовательного проекта «Модуль» посетили с экскурсией Совет Республики
24 сентября 2026 18:33

Участники образовательного проекта «Модуль» посетили с экскурсией Совет Республики

Какой должна быть идеальная белорусская деревня? Большой разговор с Юрием Васильцовым
13 сентября 2026 14:04

Какой должна быть идеальная белорусская деревня? Большой разговор с Юрием Васильцовым

Сенаторы провели в Витебске встречу с женщинами, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях
08 сентября 2026 17:21

Сенаторы провели в Витебске встречу с женщинами, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях

Белорусский экспорт в Грузию за первое полугодие превысил 120 млн долларов
04 сентября 2026 13:58

Белорусский экспорт в Грузию за первое полугодие превысил 120 млн долларов

Наталья Кочанова встретилась с труженицами АПК Ляховичского района
08 июля 2026 13:52

Наталья Кочанова встретилась с труженицами АПК Ляховичского района

В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели и приняли 9 законопроектов
30 июня 2026 13:56

В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели и приняли 9 законопроектов

Заявки на участие в проекте «Поезд Памяти» подали более 12 тысяч школьников
09 июня 2026 17:28

Заявки на участие в проекте «Поезд Памяти» подали более 12 тысяч школьников

«Умные» дороги и ставка на туризм. Ряд законопроектов одобрили в Совете Республики
09 июня 2026 16:42

«Умные» дороги и ставка на туризм. Ряд законопроектов одобрили в Совете Республики

В Минске проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей
09 июня 2026 07:46

В Минске проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей