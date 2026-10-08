Новости по тегу #Совет Республики Национального Собрания Беларуси

Там находится Городейский комбинат, который занимает более 25 % на отечественном рынке сахара.
Совет Республики одобрил также законопроект об идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения.
На форуме представят действующие меры поддержки: корпоративные социальные пакеты для женщин, программы для молодых семей.
Затем состоялась встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Разговор прошел в формате открытого диалога – каждый мог задать свой вопрос.
Жатву хозяйство «Тихиничи» завершило с отличным результатом – это более 26 тысяч тонн зерновых и зернобобовых с рапсом.
В Год белорусской женщины во всех регионах организованы консультационные пункты, выстроено взаимодействие со службами соцзащиты, занятости и медиками. Женщинам помогают трудоустроиться, пройти лечение, восстановить документы.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в нашей стране.
55 представительниц Брестчины познакомились с историей парламентаризма и спецификой законотворческой деятельности.
От финансовых вопросов до профилактики правонарушений и развития железнодорожного транспорта. Сразу 9 законопроектов 30 июня рассмотрели и одобрили депутаты Совета Республики Национального собрания. Нынешнее заседание стало финальным в работе четвертой сессии.
В 2026 году благодаря взаимодействию руководства верхних палат парламентов Беларуси и России к масштабному маршруту памяти присоединятся делегации из стран антигитлеровской коалиции.
Особое внимание уделено цифровизации дорожной инфраструктуры. Начиная с 2027 года в состав автомобильной дороги войдет и интеллектуальная транспортная система. Это позволит оперативно менять дорожные знаки в зависимости от дорожной и погодной ситуации.
Сенаторы и депутаты заслушивают доклад председателя Комитета государственного контроля о результатах деятельности ведомства.
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