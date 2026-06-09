В Минске проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей

Парламентский день в Минске. Сегодня, 9 июня, проходит совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Сенаторы и депутаты заслушивают доклад председателя Комитета государственного контроля о результатах деятельности ведомства. Речь пойдет об эффективности расходования бюджетных средств, выполнении масштабных государственных программ и о мониторинге за наведением порядка на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент будет сделан на тех направлениях, на которые обращает пристальное внимание глава государства. Положение дел в сельском хозяйстве: сохранность скота и проведение мелиоративных работ. Руководитель КГК также ответит на прямые вопросы парламентариев. Подобные встречи в Овальном зале Дома правительства проводятся регулярно – как правило, не реже раза в месяц. Этот формат совместной работы двух палат является важнейшим элементом парламентского контроля. Он предназначен для оперативного заслушивания отчетов правительства и руководителей ведомств, а также дает возможность напрямую задать самые острые вопросы от избирателей.