Сегодня, 11 мая, в Минске пройдет заседание четвертой сессии Совета Республики восьмого созыва. Повестка – плотная: сенаторы рассмотрят 14 законопроектов и одну законодательную инициативу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – документы, которые напрямую влияют на работу экономики и жизнь регионов. Среди них – изменения в закон о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, корректировки законодательства по земельным отношениям, обновления закона «О товарных биржах», изменения в Водный кодекс. Отдельный блок – ратификация межправительственных соглашений. Это уточнение правовых механизмов сотрудничества с партнерами и развитие международных проектов.

Президенту докладывала спикер Наталья Кочанова. Глава государства подробно интересовался, как работает Верхняя палата – эффективность законотворчество, взаимодействие с местными Советами депутатов, обращения граждан. И цифры здесь показательные.

Президент Беларуси заслушал доклад председателя Совета Республики Национального собрания.

За 2025 год и истекший период 2026-ого сенаторы рассмотрели 9 тысяч 300 обращений, провели 942 личных приема, организовали 445 прямых линий и почти 2 тысячи 200 встреч с трудовыми коллективами и жителями регионов. Эта обратная связь становится основой для корректировки законодательства.

Работу над качеством законопроектов усиливает и экспертный совет при Совете Республики – правовой фильтр, созданный по поручению Президента. Отметим, депутаты Палаты представителей на этой неделе продолжают работу в постоянных комиссиях – идет подготовка к следующим парламентским заседаниям.