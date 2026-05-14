Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие. Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики Национального Собрания Натальи Кочановой с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма южно-азиатской страны Виджитой Хератом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке также сотрудничество в сферах торговли, логистики, развития туризма, оказания образовательных услуг. Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия со странами дальней дуги. Шри-Ланка для нас – надежный партнер. Несмотря на географическую удаленность, государства строят добрые дружеские отношения. И это прежде всего заслуга лидеров двух стран. Новым этапом в развитии отношений Беларуси и Шри-Ланки станет разработка совместной дорожной карты.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Большое внимание мы уделили межпарламентскому сотрудничеству, которое тоже успешно развивается. В прошлом году в парламенте Шри-Ланки была создана группа дружбы по сотрудничеству с Республикой Беларусь, которую возглавляет министр окружающей среды. В нашем парламенте на сегодняшний день есть группа дружбы по сотрудничеству со странами Южной Азии, которая развивает сотрудничество в том числе со Шри-Ланкой.

В прошлом году было направлено официальное приглашение председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой в адрес спикера парламента Шри-Ланки посетить нашу страну с официальным визитом. Эта тема обсуждалась в рамках сегодняшней встречи, и мы рассчитываем на осуществление этого визита до конца текущего года.

Кроме того, Шри-Ланка поддержала инициативу Беларуси и вошла в созданную в ООН группу по защите института семьи. Что касается экономического сотрудничества, за последний год двусторонняя торговля товарами и услугами удвоилась. В 2025-м основными позициями белорусского экспорта в Шри-Ланку стали текстиль и одежда, чай, специи, рыба, табак, кокосовые орехи. Основные статьи импорта – топливо, текстиль и текстильные изделия, машины и оборудование, автомобили и минеральные удобрения.