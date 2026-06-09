Заявки на участие в проекте «Поезд Памяти» подали более 12 тысяч школьников

Почти 12 тысяч претендентов только в нашей стране, жесткий конкурсный отбор и путевка в самое эмоциональное путешествие этого лета. В Совете Республики состоялось заседание финального организационного комитета по подготовке и проведению культурно-патриотического проекта «Поезд Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Совете Республики обсудили логистику и наполнение маршрута «Поезда Памяти».
В формате видеоконференции к дискуссии подключились представители Совета Федерации. Проект впервые стартовал в 2022 году под эгидой Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации России как инициатива Союзного государства. В последствии к акции присоединились представители стран ЕАЭС и СНГ.
В 2026 году благодаря взаимодействию руководства верхних палат парламентов Беларуси и России к масштабному маршруту памяти присоединятся делегации из стран антигитлеровской коалиции. Растет и интерес к молодежной акции – заявки на участие в проекте в этом году подали более 12 тысяч школьников.
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Проект «Поезд Памяти» – это уникальная инициатива на постсоветском, да и не только, пространстве, которая показывает и в основу которой лежит самая главная цель. Это формирование кадров будущего, молодежи будущего, тех людей, молодых ребят, которые на основе исторического опыта и достижения предков будут строить свое будущее взаимодействие.
Безусловно, такого масштаба проекты требует очень тщательной подготовки, и уже на протяжении нескольких месяцев идет активная работа организационного комитета, условия проживания, быта, те туристические маршруты, которые будут в себя включать и патриотические объекты, но также объекты промышленности, образования и те объекты, которые позволят быть ближе молодежи наших стран друг к другу.
В 2026 году масштабная союзная акция отмечает свой первый юбилей – проект выходит на рельсы уже в пятый раз. График движения состава расписан буквально по минутам. По традиции, колеса «Поезда Памяти» застучат в самую скорбную дату – 22 июня в Бресте, а завершится двухнедельный марафон 4 июля в Минске.