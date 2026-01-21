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Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится в Минске

21 января 2026 05:45
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Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси состоится сегодня, 21 января. Мероприятие пройдет в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится в Минске-2

На заседании правительство ответит на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Парламентариям представят доклад на тему «Социальная сфера Республики Беларусь в современных условиях: вызовы и возможности». С докладом выступит заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. В заседании также примут участие руководители профильных министерств и ведомств, которые ответят на вопросы парламентариев.

На вторую половину рабочего дня запланировано заседание четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва. В повестке – кадровые решения и международные инициативы. Сенаторы рассмотрят вопрос об избрании председателя комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, обсудят изменения в законах о дактилоскопической регистрации, а также ратификацию соглашения с Оманом об отмене виз. Отдельным блоком – отчет о межпарламентской деятельности за 2025 год.

# Государственная социальная политика # Совет Республики Национального Собрания Беларуси # Палата представителей

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