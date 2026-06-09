«Умные» дороги и ставка на туризм. Ряд законопроектов одобрили в Совете Республики

Контроль за состоянием дорог в Беларуси выйдет на новый уровень. Ряд нововведений в этой сфере предусматривают соответствующие законопроекты, которые одобрили на сессии Совета Республики. Дорожная деятельность – одна из ключевых сфер, где изменения назрели давно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предыдущий закон был принят еще в 1994 году, и за прошедшее время потребовалась его актуализация. Так, в новый законопроект вводится термин – «интеллектуальная транспортная система». Особое внимание уделено цифровизации дорожной инфраструктуры. Начиная с 2027 года в состав автомобильной дороги войдет и интеллектуальная транспортная система. Это позволит, в частности, оперативно менять дорожные знаки в зависимости от дорожной и погодной ситуации.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас уже актуализирована норма этого закона, которая предусматривает передвижение крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам ЕАЭС. Установлен порядок перемещения и контроль за этим перемещением. Это нововведение, которое позволит сегодня контролировать безопасность дорожного движения, контролировать в надлежащем состоянии дорожное полотно, а также сооружение, которое находится на проезжей части автомобильных дорог.

В ходе заседания сессии Совета Республики также одобрен проект закона о физической культуре, спорте и туризме. В первую очередь акцент сделан на развитии туризма как высокодоходной отрасли экономики. Перед страной поставлена задача – увеличить долю туризма в ВВП до 4,5 % к 2030 году. Будет создан реестр туристических объектов и средств размещения, а также введены единые стандарты качества предоставляемых услуг, что позволит контролировать сервис и повысить привлекательность белорусских туристических маршрутов, особенно в регионах. Лесной массив, водная гладь и полный детокс. Чем привлекают белорусские санатории.