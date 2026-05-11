Игорь Брилевич избран на должность заместителя председателя Совета Республики

Кадровые изменения в Совете Республики Национального собрания Беларуси. Заместителем председателя избран Игорь Брилевич. До этого он являлся заместителем председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение об избрании принято в результате тайного голосования на заседании четвертой сессии. Всего в повестке было 17 вопросов, среди которых рассмотрение 14 законопроектов. Один из них – о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Работа над ним велась более 5 лет, проанализирован международный опыт. Документ определяет условия ведения бизнеса, а также меры, направленные на защиту интересов граждан и государства в целом. Изменения призваны навести порядок в реестре юрлиц.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Будут устраняться разного рода злоупотребления, когда юридическое лицо злоупотребляло возможностью многократной подачи заявлений о ликвидации, тем самым приостанавливая исполнительное производство и так далее. Мы устраняем лазейки в сфере тех отношений, когда юридическое лицо могло закрыть, прекратить свою деятельность, не выплатив заработную плату и при этом зарегистрировать новое.

Будет отдельным образом вестись реестр кредиторов с тем, чтобы понимать, какие долги остались и с кого спрашивать, если они возникают на момент ликвидации и так далее. В целом законопроект весьма позитивный, очень важный, и я считаю, что он отвечает полностью требованиям главы государства в выстраивании современной, эффективной и прозрачной системы государственной регистрации субъектов.

Сенаторы ратифицировали ряд соглашений, которые должны помочь устранить международные барьеры в сотрудничестве с другими странами. В их числе соглашение об устранении двойного налогообложения с Иорданией, также о международных автомобильных перевозках грузов с Оманом, и взаимной отмене виз с Мьянмой. Также в одном из документов речь идет о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.