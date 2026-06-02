Изменение законов о прохождении военной службы и переписи населения рассмотрели в Совете Республики

Изменение законов о прохождении военной службы и переписи населения рассмотрели на заседании экспертного совета в Совете Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект закона о переписи населения предусматривает ряд нововведений. Так, снижается возраст респондентов. Планируется, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи. Расширяются возможности использования информационных источников: заполнять переписные листы разрешено через интернет с помощью специализированного программного обеспечения. Это позволит оперативно получать данные. На уровне правительства будет определен перечень лиц, которым доверят проводить перепись.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Перепись населения, несмотря на то, что это статистическое наблюдение, на самом деле имеет огромную роль в жизни страны, поскольку это единственный источник получения первичных достоверных, надежных данных об обществе, о его характеристиках.

Мы получаем своеобразный портрет общества. На основе данных, полученных в результате переписи, государство может оценить результативность принятых мер, поскольку на протяжении многих лет принимаются определенные решения, в том числе в сфере социальной политики, в сфере охраны здоровья, в сфере строительства инфраструктуры, жилья, даже очень-очень практических вещей, которые нужны прежде всего населению. И для того, чтобы понимать, возымели ли они эффект, были ли они результативными, проводится перепись.

Отдельное внимание уделено широкому информированию населения о предстоящей кампании – это необходимо для защиты граждан от мошенников, которые могут попытаться воспользоваться переписью. Общая задача – обеспечить прозрачность и упрощение процедуры сбора данных. Значительную часть информации будут получать из государственных систем.