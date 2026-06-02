В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели два законопроекта

Изменение законов о прохождении военной службы и переписи населения. На заседании экспертного совета в Совете Республики Национального собрания Беларуси под председательством Натальи Кочановой рассмотрели два законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поправки в закон о переписи направлены на повышение качества и эффективности сбора статистических данных о демографической и социально-экономической ситуации в стране. Так, предлагается актуализировать терминологию, оптимизировать структуру закона, закрепить право респондентов знать цель переписи и обязанность участвовать в ней. Возраст, с которого граждане смогут самостоятельно предоставлять сведения о себе, снижается до 15 лет.

Также предусматривается возможность заполнения переписных листов через интернет с помощью специального программного обеспечения. Расширяется и использование административных данных, уже имеющихся в государственных органах.