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В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели два законопроекта

02 июня 2026 10:49
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Изменение законов о прохождении военной службы и переписи населения. На заседании экспертного совета в Совете Республики Национального собрания Беларуси под председательством Натальи Кочановой рассмотрели два законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели два законопроекта-2

Поправки в закон о переписи направлены на повышение качества и эффективности сбора статистических данных о демографической и социально-экономической ситуации в стране. Так, предлагается актуализировать терминологию, оптимизировать структуру закона, закрепить право респондентов знать цель переписи и обязанность участвовать в ней. Возраст, с которого граждане смогут самостоятельно предоставлять сведения о себе, снижается до 15 лет. 

Также предусматривается возможность заполнения переписных листов через интернет с помощью специального программного обеспечения. Расширяется и использование административных данных, уже имеющихся в государственных органах.

# Совет Республики Национального Собрания Беларуси

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