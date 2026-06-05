Расширение сотрудничества! Встречи с делегациями африканских стран состоялись в Совете Республики

Особый интерес к взаимодействию в сфере АПК проявляют африканские страны, где Беларусь уже реализовала немало результативных проектов. Показательный пример – Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальнейшее укрепление контактов с этой страной накануне обсудили в Совете Республики. Речь шла о практической реализации соглашений, которые ранее были достигнуты на высшем уровне. В планах Хараре – масштабное расширение площадей сельскохозяйственных угодий более чем в два раза: до 500 тысяч гектаров. Эту амбициозную задачу африканское государство намерено выполнить при поддержке Минска. Стороны связывают не только дружественные отношения, но и крупные совместные проекты в ключевых секторах экономики. Это фундамент для углубления долгосрочного партнерства.

Дэвис Марапира, заместитель министра сельского хозяйства, механизации и развития водных ресурсов Зимбабве:

Соглашения, достигнутые между Президентами Беларуси и Зимбабве реализуются. Более 3000 тракторов было поставлено в нашу страну, более 100 белорусских комбайнов работают на полях Зимбабве, а также машины по покосу травы, производству кормов. Благодаря технике, поставляемой из Беларуси, мы можем также производить и новую продукцию. 70 % населения Зимбабве живет в сельской местности. Благодаря белорусской технике мы можем собирать гораздо больший урожай.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова также накануне провела встречу с делегацией Танзании. Беларусь рассчитывает расширить поставки продовольствия в эту страну и работать там над механизацией земледелия.