«Культура – наш генетический код». Как менялся Совет Республики за 30 лет – интервью с Антониной Моровой

В 2026 году Совет Республики Национального собрания Беларуси отметит 30-летие со дня образования. За эти годы верхняя палата парламента прошла большой путь вместе со страной. От формирования законодательной базы независимой Беларуси до реализации важных социальных и государственных инициатив. Как менялся Совет Республики за эти годы? Какую роль в его становлении сыграли люди культуры, науки и социальной сферы? И почему сегодня важно сохранять память о тех, кто стоял у истоков современной Беларуси? Об этом поговорим с Моровой Антониной Петровной. «Культура – это генетический код нашего общества». О творческой встрече «Служение Отечеству. Служение сцене».

Антонина Морова, член Совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Замечательное было мероприятие, очень торжественное, патриотичное, креативное, и великолепно, на мой взгляд, организовано. Здесь были собраны члены Совета Республики разных созывов. И вот как раз эта встреча была посвящена нашим народным артистам. Еременко и Янковский, они были сенаторами первого-второго созыва. Вспоминали их творчество, их жизнь, были люди, которые с ними работали, артисты, рассказывали о их жизненном пути. Почему начали с культуры? Дело в том, что культура, как мне кажется, это генетический код нашего общества. Если мы говорим об экономике, экономика – это кровеносная система. И Александр Григорьевич не зря говорит, что нужно поднимать экономику, тогда все будет в порядке. Политика – это нервная система, а культура – это генетический код, это ДНК наше. Наталья Ивановна Кочанова рассказала, почему такая встреча состоялась, и, насколько я поняла, она была инициатором этого цикла встреч, которые будут посвящены 30-летию образования Совета Республики.



Это очень важно. В 1996 году (в ноябре) был референдум, и от Верховного Совета мы перешли к двухпалатному парламенту. Совет Республики, Палата представителей. 13 января 1997 года состоялось первое заседание Совета Республики. Какой вклад женщины внесли в развитие и становление Совета Республики за эти 30 лет?

Антонина Морова:

Очень небольшой был процент женщин в составе Верховного Совета. В 90-е годы он составлял 4,5 %. В 95-м году 12,7 %. И вот начиная с 1999 года уже было 30 %, мировая общественность приняла решение, что представительство женщин должно быть 30 %. Это было озвучено на международной конференции в Пекине. И так постепенно начали парламент и заполняться женщинами. Дело в том, что XXI век называют веком гендерного равенства, женской мягкой силы, и это, наверное, имеет смысл и значение. Александр Григорьевич сказал тогда, что должны быть женщины в парламенте, не менее 30 %. И вот я помню, когда эти 30 % формировали, выбирали самых достойных женщин, которые и профессионально состоялись, и могли работать с законами. Так у нас и повелось. Сейчас в Совете Республики 33 % женщин. Но еще хотелось бы отметить, что в Совете Республики процент женщин всегда был выше, чем в Палате представителей. И женщины всегда играли значительную роль при принятии законов, при обсуждении законов. Мои наблюдения говорят о том, что женщины часто бывают более активные, чем мужчины. Социальная политика Беларуси сейчас и что особенно удалось укрепить за последние годы?