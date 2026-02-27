Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей проходит в Минске

Два ключевых парламентских события запланированы на сегодня, 27 февраля. Утром в Минске начнет работу совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей. Его проведут спикеры – Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко. Парламентарии заслушают доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко о результатах работы регулятора и текущей финансовой ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что акценты будут сделаны на устойчивости банковской системы, динамике инфляции и приоритетах денежно-кредитной политики. А уже во второй половине дня сенаторы соберутся на заседание четвертой сессии Совета Республики 8-го созыва. В повестке – пакет документов, затрагивающий международное сотрудничество и внутреннее законодательство. Среди ключевых проектов – ратификация соглашения государств ШОС об Антинаркотическом центре, закон о питьевом водоснабжении и водоотведении, изменения в нормы, регулирующие гражданское судопроизводство и гражданские правоотношения. Также будет рассмотрено соглашение об обмене информацией при исполнении судебных актов и закон о лизинговой деятельности. Парламентский день обещает быть насыщенным: решения, которые примут сенаторы и депутаты, затронут как международные обязательства Беларуси, так и повседневные сферы жизни граждан.