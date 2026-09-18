Новости по тегу #Совет министров Республики Беларусь

По результатам встречи выработан комплекс решений. Их главная цель – усилить защиту населения, а также модернизировать механизмы предупреждения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
11 августа на уровне Президента обсудили, как может измениться механизм выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет.
Звание лауреата получили 24 организации – от предприятий пищевой промышленности и машиностроения до вузов и научных центров.
Александр Терехов будет курировать вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
По итогам заседания подписаны документы, направленные на укрепление армий государств-участников и углубление взаимодействия.
Александр Лукашенко 6 февраля проводит совещание с руководством Совета Министров.
Она предусматривает снижение энергоемкости ВВП на 4 % в 2030 году по отношению к 2025 году.
Постановлением Совмина уточняются права органов Госстройнадзора при осуществлении деятельности в части доступа на объекты и получения от участников строительства необходимых документов.
Правительство утвердило 28 госпрограмм, которые будут действовать до 2030 года. Они касаются социально-экономического развития.
С долей критики прозвучала тема школьного питания. Вопрос – социальный и касающийся многих семей.
Разговор начался с БЖД – стратегического предприятия, которое играет важную роль не только для транспортной отрасли, но и для экономики страны в целом.
Новый облик будущей пятилетки определят пять приоритетных направлений.
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