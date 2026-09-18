Прямой эфир

Новости по тегу #Совет министров Республики Беларусь

В Минске при Совмине прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям
18 сентября 2026 14:10

В Минске при Совмине прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям

«Двое детей – это база»: Лукашенко потребовал новых подходов к демографической политике
11 августа 2026 10:54

«Двое детей – это база»: Лукашенко потребовал новых подходов к демографической политике

Объявлены обладатели премии правительства за достижения в области качества 2025 года 
09 июня 2026 05:50

Объявлены обладатели премии правительства за достижения в области качества 2025 года 

Коллективу Совета министров представили нового вице-премьера
10 апреля 2026 08:18

Коллективу Совета министров представили нового вице-премьера

В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ
02 апреля 2026 13:51

В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ

Работа антикризисных управляющих и заработная плата. Какие темы Лукашенко вынес на обсуждение с Совмином?
06 февраля 2026 11:09

Работа антикризисных управляющих и заработная плата. Какие темы Лукашенко вынес на обсуждение с Совмином?

В Беларуси утверждена госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы
06 января 2026 08:03

В Беларуси утверждена госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы

В Беларуси уточнён порядок проведения государственного строительного надзора
04 декабря 2025 05:47

В Беларуси уточнён порядок проведения государственного строительного надзора

Совмин утвердил перечень государственных программ на 2026-2030 годы
04 ноября 2025 07:36

Совмин утвердил перечень государственных программ на 2026-2030 годы

Обворовывать детей, травить их некачественной едой – преступно! Лукашенко о питании в школах
23 октября 2025 10:48

Обворовывать детей, травить их некачественной едой – преступно! Лукашенко о питании в школах

«Прекратите ходить сюда за деньгами!» – Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров
23 октября 2025 10:41

«Прекратите ходить сюда за деньгами!» – Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров

Проект программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Совмине
18 сентября 2025 13:33

Проект программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Совмине