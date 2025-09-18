Проект программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Совмине

Рост благосостояния граждан и обеспечение стабильности в обществе. Это основа проекта программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. Его сегодня, 18 сентября, обсуждают на заседании президиума Совета министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый облик будущей пятилетки определят пять приоритетных направлений. В их числе – наращивание объемов строительства арендного жилья, совершенствование инфраструктуры регионов и цифровизация. Важнейшим ориентиром остается сфера услуг как источник роста экономики. Внимание будет уделено и туризму – ключевому направлению с огромным потенциалом развития. Планируется, что к концу пятилетки вклад этой отрасли в ВВП Беларуси должен вырасти в 2,5 раза.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Мы выносим фактически и рассматриваем сегодня весь комплекс документов, который будет обеспечивать выполнение будущей пятилетки. Это 19 государственных программ, 17 отраслевых, более 30 научно-технических программ и семь региональных. Вот это все формирует облик и каркас исполнения пятилетки на следующие 2026-2030-е годы. Тем самым мы реализовали свою задумку. Это принципы вертикализации, когда все показатели, все задачи будущей пятилетки полностью каскадированы вниз на соответствующие программы. Ответственные министры – и мы точно уже будем знать, прямо сейчас на марше, кто что будет исполнять.

Отметим, программа социально-экономического развития впервые в истории Беларуси будет обеспечена ресурсной поддержкой экономики. В основу документа также легли пожелания граждан: по поручению премьер-министра было проведено масштабное социологическое исследование. Сферам, которые больше всего волнуют белорусов, уделят особое внимание.