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В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ

02 апреля 2026 13:51
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Обмен мнениями по вопросам актуальных международных вызовов, а также развития партнерства в оборонной сфере. Этому было посвящено заседание Совета министров обороны стран СНГ, которое состоялось в Москве.

Перед началом основной встречи делегации возложили венки и цветы к монументу Победы на Поклонной горе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ-2

Во время заседания в центре внимания руководителей оборонных ведомств стран СНГ были реализация концепции взаимодействия до 2030 года, работа объединенной системы ПВО и механизмы контроля радиационной, химической и биологической обстановки. Совет утвердил план мероприятий на перспективу, скорректировал профильные соглашения и наметил совместные проекты на 2027-й.

По итогам заседания подписаны документы, направленные на укрепление армий государств-участников и углубление взаимодействия.

Беларусь продолжает развивать интеграцию с Россией в сфере строительства.

# Беларусь-Россия # Союзное государство # Совет министров Республики Беларусь

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