В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ

Обмен мнениями по вопросам актуальных международных вызовов, а также развития партнерства в оборонной сфере. Этому было посвящено заседание Совета министров обороны стран СНГ, которое состоялось в Москве.

Перед началом основной встречи делегации возложили венки и цветы к монументу Победы на Поклонной горе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.