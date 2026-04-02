В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ

Обмен мнениями по вопросам актуальных международных вызовов, а также развития партнерства в оборонной сфере. Этому было посвящено заседание Совета министров обороны стран СНГ, которое состоялось в Москве.
Перед началом основной встречи делегации возложили венки и цветы к монументу Победы на Поклонной горе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время заседания в центре внимания руководителей оборонных ведомств стран СНГ были реализация концепции взаимодействия до 2030 года, работа объединенной системы ПВО и механизмы контроля радиационной, химической и биологической обстановки. Совет утвердил план мероприятий на перспективу, скорректировал профильные соглашения и наметил совместные проекты на 2027-й.
По итогам заседания подписаны документы, направленные на укрепление армий государств-участников и углубление взаимодействия.
Беларусь продолжает развивать интеграцию с Россией в сфере строительства.