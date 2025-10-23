Обворовывать детей, травить их некачественной едой – преступно! Лукашенко о питании в школах

С долей критики сегодня прозвучала тема школьного питания. Вопрос – социальный и касающийся многих семей. В стране действует система льгот. Государство ежегодно тратит на это значительные средства. С другой стороны, те, кто платит за обеды и завтраки для своих детей, справедливо, вправе требовать качественного питания. Однако проверки Комитета государственного контроля показывают: система работает не без сбоев. В отчетах фигурируют факты воровства, подачи холодных и некачественных блюд. Отдельная проблема – большие объемы пищевых отходов. Это значит, что часть приготовленной еды просто выбрасывается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас неоднократно предупреждал. Обворовывать детей, травить их некачественной едой – преступно. И поручил, я помню тогда – приготовили на какой-то кухне, отвезли по школам, раздали. Все четко и понятно. Сколько обедов, сколько нас, столько отдали. Что у нас сейчас происходит? В каждой школе у нас столовая. Куда ходят ваши дети? Мои уже не ходят, ваши ходят. Что там готовят? Как готовят? Кто готовит? Трудно представить, хотя вы мне пишете. У вас все под контролем. Вы что меня, неземным человеком считаете? Да невозможно это проконтролировать. Что мы видим? Отходов половина. Дети или не едят, потому что невкусно, или не хотят есть. Все уходит в отходы. Можно содержать свиноводческий комплекс. При школе каждый для того, чтобы отходами кормить свиней или, может, какую-то другую животину. Это нормально? Что сделали для того, чтобы этого не было? Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, чтобы пища была не остывшей? Пока вы будете возить из какого-то центра и так далее и тому подобное... Хотелось бы услышать, что сделано в этом плане.

Еще один вопрос совещания касался поддержки молодежи и закрепления кадров на местах. Правительством внесен проект Указа, который предполагает стандартный социальный пакет, который будет предоставляться молодым специалистам при распределении. Александр Лукашенко призвал подходить к этому вопросу взвешенно: помогать молодежи нужно, но чрезмерная опека не выход. Важно создать условия для того, чтобы молодежь могла зарабатывать сама.