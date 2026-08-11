«Двое детей – это база»: Лукашенко потребовал новых подходов к демографической политике

Обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений, изменения в выплате пособий по уходу за ребенком до 3 лет и возможная оптимизация государственных структур. Сразу несколько принципиальных вопросов сегодня, 11 августа, вынесли на уровень Президента. Александр Лукашенко собрал руководство Совмина и губернаторов регионов на совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй вопрос касался социальной политики. В Беларуси действует серьезная система поддержки семей с детьми. Сегодня, 11 августа, на уровне Президента обсудили, как может измениться механизм выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет.

Первый вопрос напрямую связан с будущим урожаем. Поскольку среди докладчиков сегодня был министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, а в стране сейчас самый напряженный этап аграрного сезона, разговор начали с ситуации на полях: как идет уборочная, какие регионы прибавляют, где необходимо ускориться и на какой итоговый урожай можно рассчитывать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть единовременные выплаты при рождении малыша: пять тысяч на первого и более семи тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных – сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще – ежемесячное пособие, минимум тысяча рублей. Казалось бы, рожайте. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы: образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.

10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015-м году – 18 тысяч долларов на душу, в 2025-м году – 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее: в 2015-м году – 120 тысяч, в 2025-м – 55 тысяч. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два: двое родителей – двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше – трое и больше.

Для решения демографических задач правительство предлагает кардинально пересмотреть меры господдержки. Но прежде чем нам прийти к консенсусу по всем этим вопросам, надо ответить на следующие вопросы: есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости, что показывает мировой опыт, даст ли мощная господдержка эффект на долгосрочную перспективу от пяти и больше лет, как это скажется на бюджете экономики страны?