В Беларуси уточнён порядок проведения государственного строительного надзора

Усилить безопасность и повысить надежность. В Беларуси обновили правила государственного строительного надзора. Постановлением Совмина уточняются права органов Госстройнадзора при осуществлении деятельности в части доступа на объекты и получения от участников строительства необходимых документов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти изменения приняты для реализации Указа Президента «О повышении эффективности контрольной деятельности». Цель – сделать надзор более прозрачным и действенным, а также обеспечить соблюдение технических норм и проектной документации. Кроме того, уточнены полномочия инспекторов при проверках, что позволит оперативнее выявлять нарушения и повышать качество строительства.

В соответствии с еще одним указом, перечень объектов, на которых не ведется надзор, дополнен объектами сотовой подвижной электросвязи высотой до 27 метров. Новые правила направлены на повышение ответственности участников строительного процесса. Документ вступит в силу 1 января.