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В Беларуси утверждена госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы

06 января 2026 08:03
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Повышение энергоэффективности экономики, укрепление энергетической независимости за счет местных и возобновляемых источников энергии, обеспечение надежных поставок для бизнеса и населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси утверждена госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы-2

В Беларуси утвердили Государственную программу «Устойчивая энергетика и энергоэффективность». Она предусматривает снижение энергоемкости ВВП на 4 % в 2030 году по отношению к 2025 году и повышение энергетической самостоятельности страны за счет увеличения использования местных топливно-энергетических ресурсов до уровня не менее 33 % в 2030 году.  

# Государственная политика # Совет министров Республики Беларусь # Государственная политика в области энергетики

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