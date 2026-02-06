Работа антикризисных управляющих и заработная плата. Какие темы Лукашенко вынес на обсуждение с Совмином?

Один из центральных – работа антикризисных управляющих. В соответствии с законом об урегулировании неплатежеспособности, принятом еще в 2023 году, госорганам были предоставлены дополнительные возможности для более активного применения инструментов антикризисного управления. Цель – не допустить ухудшения финансового состояния организаций и сохранить работающие предприятия. Механизм выстроен достаточно четко – управляющий обязан реализовать экономически обоснованную модель финансового оздоровления с конкретными сроками, закрепленными в плане санации. Глава государства детально поинтересовался, как на практике применяется данный механизм и насколько эффективно выстроен контроль. Второй блок вопросов касался выплаты заработных плат и вознаграждений. Любые сбои в этой сфере недопустимы, поскольку речь идет о социальной стабильности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы продолжаем нашу практику обсуждением нужных для нас, очень значимых проблем. Первый вопрос об урегулировании неплатежеспособности организации. Два года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне, я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Я вот пытаюсь вспомнить советские времена. У нас что, банкроты были, мы их называли? Были же предприятия в тяжелом состоянии и прочее, но мы их не обзывали банкротами.

Я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемым антикризисным управляющим. Откуда появились? Что будем делать дальше? Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства? Ну, будем говорить банкротства.

Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали и не выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее.