Коллективу Совета министров представили нового вице-премьера

Назначенные накануне Президентом руководители приступили к исполнению обязанностей. Александр Турчин представил коллективу аппарата Совета министров и профильным ведомствам нового вице-премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначенные накануне Президентом руководители приступили к исполнению обязанностей. Александр Турчин представил коллективу аппарата Совета министров и профильным ведомствам нового вице-премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Терехов будет курировать вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Александр Турчин отметил, что новый вице-премьер обладает значительным управленческим опытом. Он длительное время работал в системе ЖКХ, включая должность министра, а в последние годы возглавлял один из крупнейших строительных холдингов страны.
Накануне при назначении Президент обозначил перед Александром Тереховым конкретные задачи, связанные с развитием строительной сферы, модернизацией инфраструктуры и повышением эффективности ЖКХ. В правительстве рассчитывают, что кадровое решение придаст дополнительный импульс развитию курируемых направлений и усилит координацию работы в этих отраслях.
«Время непростое – нужно действовать». Лукашенко согласовал назначения в руководстве местной вертикали.
Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:
Если говорить про структуру жилья, то это, безусловно, в первую очередь, строительство будет происходить для многодетных, для нуждающихся. Также, безусловно, арендное жилье имеет приоритет сегодня в развитии государства. Арендное жилье должно строиться там, где создаются рабочие места, там, где востребованы люди, и там, где необходимо закрепление кадров.
Вторая задача – это качественное транспортное обслуживание населения, чтобы можно было из любого агрогородка добраться в районный центр, а из районного центра можно было качественно и быстро добраться до областных центров, города Минска, туда, где человеку необходимо, и туда, где нужно. Пути развития, механизмы различные.
До настоящего времени Александр Терехов занимал пост генерального директора государственного производственного объединения «Минскстрой». А до этого на протяжении ряда лет возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства.