Коллективу Совета министров представили нового вице-премьера

Накануне при назначении Президент обозначил перед Александром Тереховым конкретные задачи, связанные с развитием строительной сферы, модернизацией инфраструктуры и повышением эффективности ЖКХ. В правительстве рассчитывают, что кадровое решение придаст дополнительный импульс развитию курируемых направлений и усилит координацию работы в этих отраслях.

Александр Терехов будет курировать вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Александр Турчин отметил, что новый вице-премьер обладает значительным управленческим опытом. Он длительное время работал в системе ЖКХ, включая должность министра, а в последние годы возглавлял один из крупнейших строительных холдингов страны.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

Если говорить про структуру жилья, то это, безусловно, в первую очередь, строительство будет происходить для многодетных, для нуждающихся. Также, безусловно, арендное жилье имеет приоритет сегодня в развитии государства. Арендное жилье должно строиться там, где создаются рабочие места, там, где востребованы люди, и там, где необходимо закрепление кадров.

Вторая задача – это качественное транспортное обслуживание населения, чтобы можно было из любого агрогородка добраться в районный центр, а из районного центра можно было качественно и быстро добраться до областных центров, города Минска, туда, где человеку необходимо, и туда, где нужно. Пути развития, механизмы различные.

До настоящего времени Александр Терехов занимал пост генерального директора государственного производственного объединения «Минскстрой». А до этого на протяжении ряда лет возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства.