Совет Министров определил профессии, где обязательно знать один из государственных языков Беларуси. Это касается трудящихся иммигрантов. В перечне более 10 позиций: от таксиста до врача, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлены порядок и сроки проверки знаний – это будет тестирование. Право на трудоустройство дает положительный результат его прохождения. Оценка знаний будет проводиться 15 числа и в последний день каждого месяца. С полным порядком проведения экзамена и роли нанимателя в этом процессе можно ознакомиться на сайте pravo.by.