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Совет Министров определил профессии, где обязательно знать один из государственных языков

05 сентября 2025 08:40
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Совет Министров определил профессии, где обязательно знать один из государственных языков Беларуси. Это касается трудящихся иммигрантов. В перечне более 10 позиций: от таксиста до врача, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Министров определил профессии, где обязательно знать один из государственных языков-2

Установлены порядок и сроки проверки знаний – это будет тестирование. Право на трудоустройство дает положительный результат его прохождения. Оценка знаний будет проводиться 15 числа и в последний день каждого месяца. С полным порядком проведения экзамена и роли нанимателя в этом процессе можно ознакомиться на сайте pravo.by. 

# Совет министров Республики Беларусь

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