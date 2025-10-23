«Прекратите ходить сюда за деньгами!» – Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров

Работа железной дороги в условиях санкций, поддержка молодежи, вопросы функционирования магистратуры и пробелы в организации школьного питания. Эти темы сегодня, 23 октября, стали ключевыми на совещании у Президента с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор начался с БЖД – стратегического предприятия, которое играет важную роль не только для транспортной отрасли, но и для экономики страны в целом. Железная дорога ежегодно перевозит десятки миллионов тонн грузов. Пассажирское сообщение тоже остается востребованным. Но в условиях санкционного давления отрасли пришлось оперативно перестраивать логистику: искать альтернативные маршруты, выстраивать сотрудничество с новыми партнерами. Эти решения, не секрет, потребовали значительных затрат. Хотя согласно докладам – в целом деятельность Белорусской железной дороги – в плюсе, но на финансовых результатах сказывается обязательства по кредитам, которые никто не отменял.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, из-за санкций и ситуации в Украине, где несколько наших товарных составов буквально по-пиратски, другого слова не подберу, захвачены и удерживаются на ее территории или в сопредельных западных государствах, наши грузопотоки пришлось кардинально трансформировать, искать новую логистику – в целом, мобилизоваться, потому что доходы просели. Но меня удивляет, что я констатирую в очередной раз, что где-то захватили чьи-то железнодорожные составы. Прошу доложить, что вы сделали для того, чтобы их вернуть. Хотя в целом перевозочная деятельность БелЖД остается прибыльной.

Как мне докладывают, финансовое положение предприятия сейчас отягощают высокие расходы по обслуживанию кредитов, привлеченных под инфраструктурные проекты и закупку нового подвижного состава. Чтобы стабилизировать ситуацию, подготовили вы и внесли проект распоряжения о государственной поддержке Белорусской железной дороги. На первый взгляд, надо, наверное, помочь, но давайте разберемся, в какой части мы будем оказываться, если будем, эту помощь. Вообще в очередной раз публично вас предупреждаю, прекратите ходить сюда за деньгами. Прекратите. Есть трудовые коллективы, как мы всегда говорим, очень умные, продвинутые. Есть компетенции. В данном случае есть поезда, автомобили, самолеты, вертолеты и прочее. Летайте и передвигайтесь.

Так давайте разберемся. Проблемы действительно обусловлены внешними факторами, которых сегодня нет и быть не может. Я вас предупреждал много лет тому назад. Или это недоработки, халатные отношения к своим обязанностям руководства отрасли БелЖД. Может, это самые бедные и нищие наши люди, беднее чем в сельском хозяйстве или в Витебской области? Все говорят, нет. Так зачем вы ко мне пришли?