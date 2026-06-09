Объявлены обладатели премии правительства за достижения в области качества 2025 года 

За высокие стандарты и инновации. Президиум Совета Министров утвердил решение о присуждении премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года. Звание лауреата получили 24 организации – от предприятий пищевой промышленности и машиностроения до вузов и научных центров. Их отметили за высокие результаты в области качества, конкурентоспособность продукции и внедрение современных технологий управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.