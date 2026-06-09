Объявлены обладатели премии правительства за достижения в области качества 2025 года 

За высокие стандарты и инновации. Президиум Совета Министров утвердил решение о присуждении премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года. Звание лауреата получили 24 организации – от предприятий пищевой промышленности и машиностроения до вузов и научных центров. Их отметили за высокие результаты в области качества, конкурентоспособность продукции и внедрение современных технологий управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди лауреатов – агро- и мясокомбинаты, предприятия фармацевтики, машиностроения, образовательные учреждения – Университет гражданской защиты МЧС, «Минскхлебпром», «Белмедпрепараты», БГУИР, Брестский и Гродненский медуниверситеты. Отдельно названы четыре специальных номинации. В категории «Лидерство» отмечен агрокомбинат «Дзержинский». В номинации «Совершенство менеджмента» – «Бабушкина крынка». За «Бережливый подход» награжден Брестский мясокомбинат. В категории «Социальная ответственность» – Пинский мясокомбинат. Специальная награда «Бережливый подход» присуждена впервые – это должно стимулировать предприятия активнее внедрять системы бережливого менеджмента.