Прямой эфир

Объявлены обладатели премии правительства за достижения в области качества 2025 года 

09 июня 2026 05:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За высокие стандарты и инновации. Президиум Совета Министров утвердил решение о присуждении премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года. Звание лауреата получили 24 организации – от предприятий пищевой промышленности и машиностроения до вузов и научных центров. Их отметили за высокие результаты в области качества, конкурентоспособность продукции и внедрение современных технологий управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлены обладатели премии правительства за достижения в области качества 2025 года -2

Среди лауреатов – агро- и мясокомбинаты, предприятия фармацевтики, машиностроения, образовательные учреждения – Университет гражданской защиты МЧС, «Минскхлебпром», «Белмедпрепараты», БГУИР, Брестский и Гродненский медуниверситеты. Отдельно названы четыре специальных номинации. В категории «Лидерство» отмечен агрокомбинат «Дзержинский». В номинации «Совершенство менеджмента» – «Бабушкина крынка». За «Бережливый подход» награжден Брестский мясокомбинат. В категории «Социальная ответственность» – Пинский мясокомбинат. Специальная награда «Бережливый подход» присуждена впервые – это должно стимулировать предприятия активнее внедрять системы бережливого менеджмента.

# Совет министров Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси изменен порядок регистрации безработных
09 июня 2026 05:26

В Беларуси изменен порядок регистрации безработных

«Уметь создавать юмор – это тоже профессия». Павел Малахов в «Рецепте настоящего белоруса»
08 июня 2026 17:59

«Уметь создавать юмор – это тоже профессия». Павел Малахов в «Рецепте настоящего белоруса»

МЧС работает на месте подмыва грунта рядом с жилым домом в Витебске
08 июня 2026 17:52

МЧС работает на месте подмыва грунта рядом с жилым домом в Витебске