Новости по тегу #социальные сети

В бесплатной версии разрешено публиковать не более двух внешних ссылок в месяц. За превышение этого лимита коммерческим компаниям придется отдавать свыше 600 долларов ежемесячно.
«У нас были неоднократно выявлены в ходе мониторинга такие посты, за которые люди понесли административную ответственность».
К чему на самом деле закрывает доступ американский хостинг? Ответ очевиден: к правде, альтернативному мнению и качественному белорусскому контенту.
К нам едут на экскурсии, за вкусной гастрономией, шоппингом – в общем, за новыми эмоциями. В высокий сезон бронировать отель приходиться за несколько месяцев.
За что компания Meta заплатит 11 миллиардов долларов и как это связано с демократией?
«Нет такого: я выложил пост, набрал 10 миллионов – я уже блогер, больше ничего не буду выкладывать».
«Они смотрят на жизнь в совсем другой стране. На ту жизнь, которую они, возможно, никогда не увидят».
«Уже есть лица установленные, кого задерживали и привлекали к уголовной ответственности за публикации».
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Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
«Если мы говорим именно про детей, то здесь в первую очередь зависит, как родители ребенка направляют в блогинге».
90 % опрошенных поддержали установление возрастного порога. Также 83 % респондентов заявили, что рисков в социальных сетях для детей больше, чем пользы.
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