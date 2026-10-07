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Новости по тегу #социальные сети

Американская технологическая корпорация начала внедрение коммерческих подписок на польском рынке
07 октября 2026 19:58

Американская технологическая корпорация начала внедрение коммерческих подписок на польском рынке

Почему Threads – угроза безопасности и за какие посты грозит ответственность? Объяснили в МВД
27 сентября 2026 18:00

Почему Threads – угроза безопасности и за какие посты грозит ответственность? Объяснили в МВД

Проекты СТВ и канал «Беларусь-РТР» попали под блокировку YouTube
14 сентября 2026 18:22

Проекты СТВ и канал «Беларусь-РТР» попали под блокировку YouTube

«Контент из Беларуси сейчас очень залетает!» Минск стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян
18 августа 2026 17:19

«Контент из Беларуси сейчас очень залетает!» Минск стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян

Тайная цифровая война Брюсселя и Вашингтона: как Meta и Google теряют миллиарды?
04 августа 2026 17:24

Тайная цифровая война Брюсселя и Вашингтона: как Meta и Google теряют миллиарды?

10 тысяч подписчиков – и ты блогер? Узнали, какие критерии есть у контент-мейкеров
03 августа 2026 18:50

10 тысяч подписчиков – и ты блогер? Узнали, какие критерии есть у контент-мейкеров

Образ Беларуси в соцсетях – блогеры рассказали, как показывают нашу страну зрителям
03 августа 2026 18:40

Образ Беларуси в соцсетях – блогеры рассказали, как показывают нашу страну зрителям

СК усилил контроль за контентом в Threads и TikTok. Есть ли результаты – узнали у Александра Суходольского
20 июля 2026 19:32

СК усилил контроль за контентом в Threads и TikTok. Есть ли результаты – узнали у Александра Суходольского

Как белорусские ведомства работают в соцсетях – обсудят в ток-шоу «По существу»
20 июля 2026 09:18

Как белорусские ведомства работают в соцсетях – обсудят в ток-шоу «По существу»

Самый известный военком! Руслан Шкодин рассказал, как стал звездой TikTok – интервью
28 июня 2026 07:45

Самый известный военком! Руслан Шкодин рассказал, как стал звездой TikTok – интервью

Мама певицы Лизы Вертинской: задача родителей не ограничивать детей от соцсетей, а научить ими пользоваться
17 июня 2026 18:19

Мама певицы Лизы Вертинской: задача родителей не ограничивать детей от соцсетей, а научить ими пользоваться

Великобритания запретит соцсети для детей младше 16 лет
15 июня 2026 11:00

Великобритания запретит соцсети для детей младше 16 лет