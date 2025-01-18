В США объяснили запрет TikTok – закон принят исключительно ради безопасности самих американцев

Еще один яркий пример нападения на демократические принципы. Только из-за океана. В США набирает обороты скандал, связанный с социальными сетями. Верховный суд страны поддержал закон, который позволяет запретить TikTok. Решение мотивировалось тем, что популярная платформа якобы представляет серьезную угрозу национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А то, что ею пользуются около 200 миллионов американцев, власти не волнует. Они больше озабочены тем, что в TikTok люди могут бесконтрольно выражать свои мысли и делиться мнениями. Жители США уже расценили решение Верховного суда как атаку на свободу слова. Однако служители Фемиды и сами это понимают.

В качестве оправдания они поспешили заверить, что никак не нарушают демократические права граждан. А закон принят исключительно ради безопасности самих американцев. Так как их данные якобы могут уйти в сеть. Таким образом, уже в воскресенье, 19 января, TikTok может прекратить работу в США. Если в дело не вмешается новый Президент. Дональд Трамп пообещал, что примет окончательное решение о судьбе соцсети сразу после инаугурации, которая, напомним, состоится 20 января.