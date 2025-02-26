Баба Нюра запела – Анна Клинцевич рассказала о новом хобби

Время встречать гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь их сразу два. Во-первых, это Баба Нюра, уже давно известный персонаж из TikTok, которую мы уже встречали в студии, и совсем незнакомая нам певица Анна Клинцевич. С ней тоже познакомимся. Если вы вдруг недоумеваете, а где же эти два человека – все это в одном. Александр Меженный, ведущий:

Этот опыт вживания в персонажа помогает по жизни? Насколько это удобно?

Анна Клинцевич, блогер, певица:

Помогает. Баба Нюра всегда помогает мне раскрепостить обстановку: где-то пошутить, где-то поднять людям настроение. Вот это прям классно! Я вижу – кто-то загрустил, я думаю – сейчас Баба Нюра ситуацию исправит, поэтому Баба Нюра – для настроения.

Александр Меженный:

Как вообще идея возникла петь? И у кого? Анна Клинцевич:

Эта идея вообще возникла в детстве, потому что я с детства была актрисой, певицей у себя в голове. Мне это очень нравилось, но как-то так жизнь сложилась, что я выбрала иной путь. В силу обстоятельств, мое окружение мне сказало: «Нюра, надо пробовать. Аня, давай, у тебя есть и талант, и возможность. Тебе же нравится? Давай споем». И я такая: почему бы не попробовать, а давай споем.