Баба Нюра запела – Анна Клинцевич рассказала о новом хобби
Время встречать гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь их сразу два. Во-первых, это Баба Нюра, уже давно известный персонаж из TikTok, которую мы уже встречали в студии, и совсем незнакомая нам певица Анна Клинцевич. С ней тоже познакомимся. Если вы вдруг недоумеваете, а где же эти два человека – все это в одном.
Александр Меженный, ведущий:
Этот опыт вживания в персонажа помогает по жизни? Насколько это удобно?
Анна Клинцевич, блогер, певица:
Помогает. Баба Нюра всегда помогает мне раскрепостить обстановку: где-то пошутить, где-то поднять людям настроение. Вот это прям классно! Я вижу – кто-то загрустил, я думаю – сейчас Баба Нюра ситуацию исправит, поэтому Баба Нюра – для настроения.
Александр Меженный:
Как вообще идея возникла петь? И у кого?
Анна Клинцевич:
Эта идея вообще возникла в детстве, потому что я с детства была актрисой, певицей у себя в голове. Мне это очень нравилось, но как-то так жизнь сложилась, что я выбрала иной путь.
В силу обстоятельств, мое окружение мне сказало: «Нюра, надо пробовать. Аня, давай, у тебя есть и талант, и возможность. Тебе же нравится? Давай споем». И я такая: почему бы не попробовать, а давай споем.
Александр Меженный:
Хорошо, а почему не Нюра поет, а почему именно Анна Клинцевич?
Анна Клинцевич:
Потому что Нюра и так уже очень много... Я же все-таки молодая девушка, талантливая, перспективная, мне хочется и себя показать. Баба Нюра – это всего лишь персонаж и образ. Если уже Баба Нюра займет все ниши, то закончится, мне кажется, грустно. Баба Нюра похитила Аню. Поэтому я стараюсь разделять, чтобы была и Баба Нюра, но чтобы я тоже.
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