Безопасность в трендах – в МЧС рассказали, как ведут TikTok

Как за каменной стеной. Белорусские спасатели всегда придут на помощь. Причем не только соотечественникам, но и дружественным странам: доставят гуманитарный груз и окажут содействие в ликвидации последствий стихийных бедствий. 4 мая в мире отмечают Международный день пожарных – поздравляем представителей одной из самых мужественных профессий и поговорим о наших «горячих парнях» в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая: Анастасия, TikTok МЧС – это отдельная любовь белорусов. Удалось создать тот контент, который с юмором и ненавязчиво обращает внимание на действительно серьезные проблемы. Это очень эффективный, как мне кажется, способ профилактики. Работает ли?

Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси:

Действительно работает, потому что мы видим активность обсуждений. Мы, во-первых, ведем диалог с нашими подписчиками. Для нас очень важна их обратная связь. И, безусловно, мы используем самые интересные, самые новые идеи. Помогают их реализовывать наши спасатели. Если вы посмотрите TikTok, там достаточно много в том числе роликов с реальными случаями спасения либо оказания помощи тем же самым животным.

Для нас важна, еще раз подчеркну, обратная связь наших подписчиков. И, безусловно, мы делаем все для того, чтобы безопасность, а это самое главное в нашей жизни, у них была в тренде.