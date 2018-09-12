«На агрессивные сообщения лучше не реагировать, а проигнорировать». Как обезопасить детей в соцсетях

6-классник Акимир – интернет-пользователь со стажем. Его виртуальная история закрутилась ещё 3 года назад. Про общение «через экран монитора» мальчишка узнал не от сверстников. Акимир Шатер:

Мама сидела в Интернете, потом я ещё у друзей увидел. Спросил у мамы, она меня сама зарегистрировала, потом я нашел первого друга одноклассника. Это было в 3-ем классе.

«Запретный плод сладок» – основа воспитательной методики мамы Светланы. На желание сына вести «двойную жизнь» девушка отреагировала по-философски – «время пришло». Со своим чадом она и в реальности «бест френдс», и в Интернете сразу выстроила крепкую дружбу: взаимные подписки, обмен лайками и теплые комментарии – такой ненавязчивый способ оставаться в курсе онлайн-деятельности своего отпрыска, и, как оказалось, действенный.

Светлана Шатер:

Я обнаружила переписку своего сына с девушкой, которая гораздо его старше, ей больше 20 лет, хотелось запретить, поругать, заблокировать, но я этого не сделала, решила посмотреть. По переписке я поняла, что у них какие-то встречи, но это оказались виртуальные встречи в другой социальной сети и в игре. Она абсолютно безобидная, интересная даже.

Но эта история могла закончиться и по-другому. Ведь, интернет-пространство – сродни космосу, и какие «неопознанные объекты» там только не встречаются: кибербуллинг, троллинг, хейтеринг – все это ребенком принимается за чистую монету и влияет на формирование его личности. Татьяна Романовская, психолог:

Ряд мессенджеров имеют ограничения для Евросоюза – это регистрация с 16 лет. Вконтакте – это 14 лет, здесь нужен обязательный родительский контроль. Это крайне вредно для детей до 12 лет. Это приводит к проблемам с вниманием, со зрением, это приводит к снижению успеваемости, психическим заболеваниям, я уже не говорю про то, что гиподинамия крайне вредна для развития.

Чтобы не попасться в лапы «сетевого монстра» нужно быть во всеоружии и детям, и их родителям.

Светлана Гусятникова, социальный педагог ГУО «Гимназия №10 г. Минска»:

На агрессивные сообщения лучше не реагировать, а проигнорировать. Можно напомнить агрессору, что в случае, если он угрожает жизни, здоровью и эти угрозы повторяются, можно обратиться в милицию. Желательно использовать программы, блокирующие вредоносную информацию на компьютерах и телефонах.