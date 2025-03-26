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Как набрать аудиторию в соцсетях и какой контент снимать в 2025-м – в БГУ прошёл TikTok Fest

26 марта 2025 10:57
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Как набрать свою аудиторию в соцсетях и какой контент актуально снимать в 2025 году? Ответы не только на эти вопросы смогли получить будущие журналисты – студенты и абитуриенты журфака БГУ. Здесь впервые прошел TikTok Fest, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как набрать аудиторию в соцсетях и какой контент снимать в 2025-м – в БГУ прошёл TikTok Fest-2

По статистике, приложением пользуются порядка семи миллионов белорусов. Поэтому в современных условиях сервис становится важным инструментом для журналистов. О современных тенденциях и основных правилах создания медиапродукта рассказали известные белорусские блогеры.

Как набрать аудиторию в соцсетях и какой контент снимать в 2025-м – в БГУ прошёл TikTok Fest-4

Полина Мисникова, учащаяся Могилевского государственного областного лицея № 3:
Я успела подчеркнуть для себя новые направления, которые я могла бы снимать. Подчеркнула то, что можно расширить аудиторию путем сотрудничества, посещением каких-то мероприятий, снимать про это. Также я задумалась снимать о своем городе (я живу в Могилеве) и развивать и показывать то, что есть в моем городе интересного. Мне кажется, это бы зацепило многих зрителей из Беларуси и призвало бы к посещению моего города.

Как набрать аудиторию в соцсетях и какой контент снимать в 2025-м – в БГУ прошёл TikTok Fest-6

Иван Хрусталев, студент Белорусского государственного университета:
У ребят много возможностей развивать свои социальные сети. Сейчас нет такой конкуренции, и они могут рассказывать о мероприятиях, местах в городе Минске. И из-за того, что это журналисты, это огромное преимущество в социальных сетях по сравнению с обычными блогерами.

Как набрать аудиторию в соцсетях и какой контент снимать в 2025-м – в БГУ прошёл TikTok Fest-8

Фестиваль прошел в рамках образовательного проекта «Каникулы на журфаке».

# Социальные медиа # социальные сети

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