Безопасность в соцсетях: как защитить детей от интернет-угроз?

В современном мире социальные сети – это неотъемлемая часть жизни. В том числе и для детей. Во всемирной паутине юным пользователям встречается множество возможностей и множество рисков.

Как уменьшить негативные моменты, знает Ольга Корсун. Молодая мама – автор проекта «Интернет-безопасность детей Беларуси», который помогает родителям узнать о возможных угрозах и предотвратить их.

Ольга Корсун, автор проекта «Интернет-безопасность детей Беларуси»:

Я решила разработать единый ресурс для родителей, единое место, куда родители могут обратиться со своими вопросами, проблемами и получить необходимую информацию по этому вопросу. В первую очередь, у нас на сайте представлен справочник по интернет-угрозам, и родители могут бесплатно его скачать. Там мы постарались собрать и структурировать все возможные интернет-угрозы для их детей.

По статистике дети в возрасте от 10 до 15 лет в среднем проводят в социальных сетях около 3 часов в день. К сожалению, общение в Интернете может быть чревато контактами со злоумышленниками. Поэтому, в первую очередь, специалисты призывают юных пользователей исключить переписку с незнакомцами, а родителей – контролировать, с кем общается их ребенок и в каких группах он состоит. Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В том случае, если родители видят, что ребенок посещает какие-то сомнительные социальные группы и то, что он общается с людьми, которые намного его старше, необходимо об этом сообщать в правоохранительные органы. Будет проводиться соответствующая проверка и в последующем решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, которое совершило то или иное преступление.

У психолога Нелли Куприянович – трое детей. И каждый из них активно пользуется Интернетом. К примеру, старшая дочь Зина – молодая, успешная артистка. В свои 15 девушка знает, как продвигать себя не только на сцене, но и в социальных сетях. Только в Instagram у Зины – больше ста тысяч подписчиков. Зина Куприянович:

В социальных сетях я сижу уже пять лет, выкладываю информацию о себе, о мероприятиях, в которых я участвую, иногда общаюсь со своими друзьями, с артистами и с поклонниками.

Зная о том, что без социальных сетей жизнь дочери уже немыслима, Нелли Куприянович не ограничивает ее общение в Интернете. Но всегда держит ситуацию под контролем. Нелли Куприянович, психолог:

Если есть у родителей какие-то опасения, подозрения, предположения, что ребенок попал в какую-то плохую ситуацию, плохую компанию или что-то происходит не так, тогда стоит заглянуть в его социальные сети, посмотреть с кем переписывается и о чем. Если вы идете контролировать ребенка в социальные сети, то делать это нужно очень тайно, чтобы ребенок об этом никак не догадался. Если ребенок узнает, что вы контролируете его социальные сети, переписку, почту, вы потеряете его доверие, уважение, расположение, ребенок начнет закрываться.

Соцсети – это резервуар всевозможной информации, которая может быть использована против ребенка. Поэтому специалисты рекомендуют детям не выкладывать в сеть личные данные, по возможности не размещать фотографии в открытом доступе, не вступать в сомнительные группы. В свою очередь, родителям важно донести до ребенка информацию о возможных опасностях, которые могут его подстерегать в Интернете.