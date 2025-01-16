Муковозчик: гонения на TikTok в США – наглядная демонстрация истинной цены западной свободе слова

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

10 января 2025 года перед зданием Верховного суда США было многолюдно. Люди пришли поддержать TikTok, который грозят закрыть, если материнская компания ByteDance не продаст его указанным американцами лицам.

А материнская компания, связанная, как они говорят, с Китаем, этого делать не хочет – по всем капиталистическим понятиям. По законам США и мира. Тем паче, что стоимость только американского подразделения соцсети с его 170 миллионами пользователей «может достигать полусотни миллиардов долларов».