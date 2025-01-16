Муковозчик: гонения на TikTok в США – наглядная демонстрация истинной цены западной свободе слова

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
10 января 2025 года перед зданием Верховного суда США было многолюдно. Люди пришли поддержать TikTok, который грозят закрыть, если материнская компания ByteDance не продаст его указанным американцами лицам.
А материнская компания, связанная, как они говорят, с Китаем, этого делать не хочет – по всем капиталистическим понятиям. По законам США и мира. Тем паче, что стоимость только американского подразделения соцсети с его 170 миллионами пользователей «может достигать полусотни миллиардов долларов».
Когда англосаксы считают, что затронуты их жизненные интересы, нет врагов последовательнее. Читайте здесь.
И американские клиенты соцсети ее в этом поддерживают. Одна инфлюенсерша заявила, что платформа, цитата: «обеспечила многим финансовую независимость», в том числе и множеству молодых матерей. Студентка Калифорнийского университета ждала у здания суда с половины седьмого утра, только чтобы сказать, что «TikTok не заслуживает запрета».
Профессор права Стэнфордского университета заявил суду, цитирую: «в соответствии с первой поправкой простые идеи не представляют собой угрозу национальной безопасности США». А бывший генеральный прокурор США и совсем уже открыто сказал, что запрет на самую популярную у американцев платформу для общения есть «нарушение свободы слова и может также открыть окно и для цензуры».
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