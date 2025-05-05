Осенко: более 550 млн просмотров собрал YouTube-канал СТВ всего за 4 месяца 2025-го

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я бы сказал, у нас очень широкий пул инструментов, ведь идет информационная война, как сказал наш Президент. Поэтому мы используем все инструменты, в том числе инструменты врага, потому что все эти информационные платформы – это все не наши платформы. И мы себя ведем там, как наши деды, мы там партизаним. Тут было сказано, что и TikTok зачищают, как только мы показываем то, что неугодно Западу. И мы развиваем, и мы видим эти просмотры, и мы видим, как там мы набираем и аудиторию, и количество просмотров.

Для примера, за последний год YouTube-канал СТВ посмотрели больше 700 миллионов. За последние 4 месяца уже сумма перевалила за 550 миллионов просмотров. То есть наш контент пользуется популярностью как на территории Республики Беларусь, так и в дальнем зарубежье. Да, мы там ходим как по минному полю, мы это прекрасно понимаем, но мы видим, что и Григория Азаренка воспринимают, и Андрея Муковозчика смотрят, и наш весь остальной контент, в том числе и вот эту нашу программу «По существу». И занимаясь не только в телеке, я скажу так, а еще в интернете, во всех социальных средах: TikTok, все возможные социальные сети, которые есть – мы везде присутствуем. Причем есть аккаунты, аффилированные с нами, это где значок СТВ, но мы прекрасно понимаем, что у нас есть легендированные аккаунты, где мы явно не присутствуем, но мы так переупакуем наши смыслы и замыслы, и тем самым мы завоюем аудиторию. И мы прекрасно понимаем, что мы контролируем абсолютно информационное пространство. Благодаря нашему Министерству информации, специальным службам, мы видим, кто что смотрит, и как это надо упаковывать, потому что просмотры дают нам показатели, что интересно аудитории.